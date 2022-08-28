Осенью из-за нового закона малый бизнес ХМАО потеряет 50% прибыли

Предприниматели прогнозируют, что после вступления антиалкогольного закона в ХМАО их доходы резко упадут на 50% Фото: Анна Майорова © URA.RU

Предприниматели ожидают, что осенью после вступления в силу нового антиалкогольного закона в ХМАО их доходы резко упадут на 50%. С 1 сентября магазинам нельзя продавать алкоголь во дворах и рядом с детскими площадками. Прогнозами с URA.RU поделился предприниматель из Сургута Александр Сулуликян.

«Мы должны понимать, что ограничение продажи алкогольной продукции несет за собой и снижение [продажи] сопутствующих товаров. Это и рыба, сухарики, чипсы, снеки. Вплоть до 50% процентов будет упадок по выручке и уменьшение прибыли. При этом расходы на зарплату не снизятся, на налогообложение — не снизятся, на коммунальные платежи — не снизятся», — поделился в разговоре с корреспондентом агентства Сулуликян.

В окружном департаменте экономразвития URA.RU сообщали, что возможным решением для предпринимателей может стать переезд магазина в другое место или переформатирование торговой точки. Например, бизнесмены могут начать продавать фермерские товары или свежую выпечку. «Вступление в силу закона было отсрочено на 2 года именно для того, чтобы у хозяйствующих субъектов была возможность решить все вопросы, связанные с вступающими в силу ограничениями, в том числе с переездом торговой точки, переоборудованием входа (при наличии возможности), переформатирования бизнеса», — говорится в сообщении ведомства.

Сами же предприниматели считают, что предложенные решения не дадут им выдержать конкуренцию на рынке. «В условиях рыночной экономики конкуренция должна быть здоровой. Должны появляться в сфере те услуги, которые требует население. Мы не можем пять-десять фермерских магазинов открыть рядом» — считает Сулуликян.

Ранее URA.RU рассказывало, что предприниматели потребовали у властей региона доработать новый антиалкогольный закон. Сейчас от бизнеса ждут конкретных предложений для внесения возможных изменений в документ.