Жители Ханты-Мансийска спорят из-за светофоров

Новые светофоры в Ханты-Мансийске установили в августе (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Ханты-Мансийска (ХМАО) спорят в соцсети «ВКонтакте» из-за работы светофоров. Мнения пользователей разделились — одним раскритиковали их работу, другие — поддержали.

«Учхоз, Мира-Строителей, Чехова-Калинина, от светофора до другого светофора всегда красный свет, это ненормально. В 18:30, поворот на Учхоз, стоял на красный три раза, прежде чем проехать», — написал пост анонимный автор в группе «Типичный Ханты-Мансийск».

«Жителям ОМК и Учхоза светофор необходим, посмотрите статистику, сколько в год там билось машин. Постоите, ничего с вами ее случится», — прокомментировала Агния Бурова. «Не надо про всех жителей ОМК, мне и без светофора неплохо жилось. Он настроен отвратно — это факт», — написала Ольга Савельева. «А тебе откуда знать как правильно? Дело привычки. Сегодня так ездим, завтра по-другому», — поделился Дима Муравьев. «Очень хорошо стало. Кому не нравится — ездите по другому пути», — заключила Надежда Никанова.

Пост набрал несколько десятков комментариев с разными мнениями горожан. В администрации Ханты-Мансийска сообщили, что новые светофоры были установлены в августе по многочисленным обращениям жителей. Более подробный ответ обещали подготовить позднее.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Сургута возмущены работой светофора на выезде из элитного коттеджного поселка ТСЖ «Березка-1», прозванного у жителей города «долина нищих». Светофор на оживленной улице срабатывает, когда в поселок кто-то заезжает или выезжает из него.

Автор поста недоволен работой светофоров, по его словам, увеличилось время ожидания «Типичный Ханты-Мансийск», «ВКонтакте»