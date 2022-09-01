Жители Сургута против, что в «долине нищих» присвоили светофор

Жители Сургута возмущены работой светофора на выезде из элитного коттеджного поселка ТСЖ «Березка-1», прозванного у жителей города «долина нищих». Светофор на оживленной улице срабатывает, когда в поселок кто-то заезжает или выезжает из него. Об этом URA.RU сообщил общественник Сургута Сергей Глинский.
«Светофор установленный на Мелик-Карамова как раз напротив выезда из коттеджного поселка, работает очень странно. Он должен работать по кнопке, которую нажимают пешеходы. Но я специально смотрел — пешеходов нет. Машина начинает выезжать из „долины нищих“ и он переключается, запрещая движение по Мелик-Карамова и разрешает выезд из поселка. Такое ощущение, что его охранник включает, когда кто-то выезжает или заезжает в поселок. Это просто вопиющее безобразие — присваивать общий светофор», — сообщил Глинских.
Источник в полиции сообщил, что вмешательство в работу светофора не допустимо. Также он отметил, что за установку электронных регулировщиков отвечает администрация города. В управление МВД по Сургуту корреспондентом URA.RU направлен официальный запрос с вопросом о законности использования светофора в личных целях. На момент публикации ответа не поступало. В администрации города не смогли дать разъяснений по работе данного светофора и пообещали предоставить ответ после того, как разберутся в ситуации.
Ранее URA.RU сообщало, что чиновников и депутатов обвинили в захвате «долины нищих» Сургута. Жители недовольны, что представителям элитного поселка ТСЖ «Березка-1», который жители города называют «долина нищих», администрация Сургута передала в безвозмездное пользование часть муниципальной собственности.
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