Эрдоган: Путин хочет закончить кризис на Украине

Эрдоган отметил стремление Владимира Путина закончить конфликт на Украине
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент России Владимир Путин стремится закончить кризис на Украине. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«Путин стремится скорее закончить кризис на Украине. Киев должен быть в одном понимании с Москвой», — передает РИА «Новости» слова Эрдогана.
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