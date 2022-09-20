Эрдоган: Путин хочет закончить кризис на Украине

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Клипарт kremlin.ru. Екатеринбург, путин владимир, реджеп эрдоган
Эрдоган отметил стремление Владимира Путина закончить конфликт на Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин стремится закончить кризис на Украине. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Путин стремится скорее закончить кризис на Украине. Киев должен быть в одном понимании с Москвой», — передает РИА «Новости» слова Эрдогана.

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Президент России Владимир Путин стремится закончить кризис на Украине. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Путин стремится скорее закончить кризис на Украине. Киев должен быть в одном понимании с Москвой», — передает РИА «Новости» слова Эрдогана.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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