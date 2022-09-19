19 сентября 2022

Жителям Курганской области предлагают улететь в Египет через Казахстан

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Нур-султан. Казахстан. , казахстан, Нур-султан, астана
Турагентство предлагает улететь в отпуск через аэропорт Астаны Фото:
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Жителям Курганской области предложили улететь в отпуск в Египет через столицу Казахстана Астану. Об этом сообщили представители компании «Санаторно-курортное объединение».

«Египет из Астаны. Шарм-Эль-Шейх на 11 суток, „Все включено“. Удобная состыковка из Кургана и соседних регионов», — указано в сообщении, размещенном в группе компании в соцсети «ВКонтакте».

В компании URA.RU объяснили, что туры в другие страны для тех, кто летит через Казахстан, получаются выгоднее почти в два раза, чем через Россию. Представители объединения добавили, что через Казахстан предлагают улететь также в Турцию, Таиланд, ОАЭ и на Мальдивы.

Ранее курганцам предлагали улететь в Таиланд и ОАЭ через Казахстан представители турагентства «Музыка путешествия». Директор компании Светлана Кадочникова объясняла URA.RU, что летать через Казахстан немного выгоднее, и можно попасть в те страны, рейсов в которые нет в России. Гендиректор турагентства «Тропикана» Екатерина Абабкова объясняла URA.RU, что туры в другие страны через Казахстан могут быть рискованными.

После событий, связанных со спецоперацией на Украине, в Еврокомиссии разрешили аннулировать выданные россиянам визы, а Литва запретила въезд гражданам России. При этом в России не собираются вводить ответные визовые ограничения для иностранцев.

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Жителям Курганской области предложили улететь в отпуск в Египет через столицу Казахстана Астану. Об этом сообщили представители компании «Санаторно-курортное объединение». «Египет из Астаны. Шарм-Эль-Шейх на 11 суток, „Все включено“. Удобная состыковка из Кургана и соседних регионов», — указано в сообщении, размещенном в группе компании в соцсети «ВКонтакте». В компании URA.RU объяснили, что туры в другие страны для тех, кто летит через Казахстан, получаются выгоднее почти в два раза, чем через Россию. Представители объединения добавили, что через Казахстан предлагают улететь также в Турцию, Таиланд, ОАЭ и на Мальдивы. Ранее курганцам предлагали улететь в Таиланд и ОАЭ через Казахстан представители турагентства «Музыка путешествия». Директор компании Светлана Кадочникова объясняла URA.RU, что летать через Казахстан немного выгоднее, и можно попасть в те страны, рейсов в которые нет в России. Гендиректор турагентства «Тропикана» Екатерина Абабкова объясняла URA.RU, что туры в другие страны через Казахстан могут быть рискованными. После событий, связанных со спецоперацией на Украине, в Еврокомиссии разрешили аннулировать выданные россиянам визы, а Литва запретила въезд гражданам России. При этом в России не собираются вводить ответные визовые ограничения для иностранцев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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