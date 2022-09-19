Россия пообещала не закрываться от иностранцев

Посол РФ в Германии: Россия не будет вводить ответные визовые ограничения для иностранцев

19 сентября 2022 в 09:50 Размер текста - 17 +

Иностранцы будут и дальше свободно приезжать в РФ, заверил Сергей Нечаев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Россиянам ограничивают выдачу виз Россия не планирует вводить ответные визовые ограничения в отношении иностранцев. Об этом заявил российский посол в Германии Сергей Нечаев. «Как четко дал понять президент России, мы в такие игры играть не собираемся. Двери нашей страны останутся открыты для всех желающих», — заявил Нечаев в интервью РИА «Новости». По его словам, не всегда можно проследить логику европейских стран, которые вводят подобные ограничения. Нечаев предположил, что в Вашингтоне и Брюсселе требуют от них постоянно вводить новые антироссийские санкции. Латвия, Эстония и Литва запретили въезд россиянам с шенгенским визами, пишут «Дни.ру». Россиян перестали пускать в Латвию без подписания документа об осуждении властей РФ, сообщает телеканал 360 со ссылкой на российское посольство в республике. Евросоюз отменил упрощенный визовый режим с Россией. Санкции против РФ ввели из-за спецоперации на Украине. Ранее президент РФ Владимир Путин призвал не вводить зеркальные ограничения в отношении российских дипломатов и участников международных мероприятий. Он отметил, что это противоречит интересам России. Так он отреагировал на заявление Кремля, что Россия ответит на визовые ограничения в отношении своих граждан.

Россия не планирует вводить ответные визовые ограничения в отношении иностранцев. Об этом заявил российский посол в Германии Сергей Нечаев. «Как четко дал понять президент России, мы в такие игры играть не собираемся. Двери нашей страны останутся открыты для всех желающих», — заявил Нечаев в интервью РИА «Новости». По его словам, не всегда можно проследить логику европейских стран, которые вводят подобные ограничения. Нечаев предположил, что в Вашингтоне и Брюсселе требуют от них постоянно вводить новые антироссийские санкции. Латвия, Эстония и Литва запретили въезд россиянам с шенгенским визами, пишут «Дни.ру». Россиян перестали пускать в Латвию без подписания документа об осуждении властей РФ, сообщает телеканал 360 со ссылкой на российское посольство в республике. Евросоюз отменил упрощенный визовый режим с Россией. Санкции против РФ ввели из-за спецоперации на Украине. Ранее президент РФ Владимир Путин призвал не вводить зеркальные ограничения в отношении российских дипломатов и участников международных мероприятий. Он отметил, что это противоречит интересам России. Так он отреагировал на заявление Кремля, что Россия ответит на визовые ограничения в отношении своих граждан.