Литва запретила въезд гражданам России

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Литва запрещает въезд на свою территориюгражданам России Фото:
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Россиянам ограничивают выдачу виз

Сейм Литвы запретил въезд гражданам России в страну. Об этом сообщает официальный сайт сейма Литвы.

«Государственная пограничная служба с 19 сентября обеспечивает въезд на территорию Литвы через внешнюю границу Европейского союза только граждан РФ, отвечающих установленным правительством критериям», — говорится в пресс-релизе сейма. Прием заявлений на получение визы гражданами Российской Федерации и принятие решений по этим заявлениям в визовых службах Литовской Республики за границей приостанавливаются.

Ранее телеканал 360 сообщал, что Эстония, Литва, Латвия и Польша решили ограничить въезд россиянам. От этого во многом пострадает Европа.

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Сейм Литвы запретил въезд гражданам России в страну. Об этом сообщает официальный сайт сейма Литвы. «Государственная пограничная служба с 19 сентября обеспечивает въезд на территорию Литвы через внешнюю границу Европейского союза только граждан РФ, отвечающих установленным правительством критериям», — говорится в пресс-релизе сейма. Прием заявлений на получение визы гражданами Российской Федерации и принятие решений по этим заявлениям в визовых службах Литовской Республики за границей приостанавливаются. Ранее телеканал 360 сообщал, что Эстония, Литва, Латвия и Польша решили ограничить въезд россиянам. От этого во многом пострадает Европа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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