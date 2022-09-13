Литва запретила въезд гражданам России

Сейм Литвы запретил въезд гражданам России в страну. Об этом сообщает официальный сайт сейма Литвы.
«Государственная пограничная служба с 19 сентября обеспечивает въезд на территорию Литвы через внешнюю границу Европейского союза только граждан РФ, отвечающих установленным правительством критериям», — говорится в пресс-релизе сейма. Прием заявлений на получение визы гражданами Российской Федерации и принятие решений по этим заявлениям в визовых службах Литовской Республики за границей приостанавливаются.
Ранее телеканал 360 сообщал, что Эстония, Литва, Латвия и Польша решили ограничить въезд россиянам. От этого во многом пострадает Европа.
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