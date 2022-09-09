В Еврокомиссии разрешили аннулировать выданные россиянам визы

Шенген будут выдавать дольше
новость из сюжетаРоссиянам ограничивают выдачу виз
В Еврокомиссии призвали увеличить срок рассмотрения заявлений россиян на получение визы до 45 дней, воздержаться от выдачи виз на долгий срок, а также разрешили аннулировать уже выданные пропуски. Соответсвующее решения опубликованы на сайте Еврокомиссии.
- Консульствам следует отдавать меньший приоритет заявителям, у которых нет существенной причины для поездки, например, туристам;
- Продлить срок рассмотрения заявлений на получение визы: консульствам может потребоваться до 45 дней для принятия решения по заявлениям на получение визы (против 15 дней в обычных случаях);
- Запрашивать дополнительные подтверждающие документы, помимо стандартного списка, чтобы обеспечить высокий уровень проверки;
- Усилить контроль за заявлениями на получение визы и существующими визами;
- Проверять, могут ли россияне, обращающиеся за краткосрочными визами, рассматриваться как угроза общественному порядку, внутренней безопасности или международным отношениям. Также отказывать в выдаче визы в случае сомнений относительно намерения заявителя покинуть территорию ЕС по истечении срока действия визы;
- Также нужно строго подходить к пересмотру действительных краткосрочных виз, уже выданных гражданам России;
- Если граждане России не соответствуют условиям для въезда в ЕС в долгосрочной перспективе, следует рассмотреть вопрос о выдаче однократных виз или виз с более коротким сроком действия.
Ранее Евросоюз приостановил действие упрощенного визового режима с Россией. Решение вступает в силу с 12 сентября 2022 года.
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