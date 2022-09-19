Моор открыл в Тюмени главный энергетический форум России

В Тюмени начал работу промышленно-энергетический форум TNF-2022

По словам Александра Моора, число участников TNF-2022 за год выросло на 1,5 тысячи человек Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Губернатор Александр Моор 20 сентября открыл в Тюмени Промышленно-энергетический форум TNF-2022, который собрал лидеров энергетической отрасли России. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU.

«Форум официально стал федеральным, подписано соответствующее постановление правительства РФ. Это большое признание нашей площадки, которая выросла из небольшой конференции геологов», — отметил Моор в выступлении. По его словам, в 2022 году на участие в форуме зарегистрировалось более 6 тыс. человек против 4,5 тыс. в прошлом году.

По данным пресс-центра мероприятия, форум будет проходить в Тюменском технопарке с 20 по 22 сентября. В нем примут участие лидеры энергетической отрасли России: «Газпром», «Роснефть», НОВАТЭК, «Сибур». Главная стратегическая сессия TNF-2022 пройдет 21 сентября — на нее приедет вице-премьер РФ Денис Мантуров.