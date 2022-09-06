Вице-премьер РФ Мантуров приедет в Тюмень

Вице-премьер РФ Денис Мантуров приедет в Тюмень на промышленно-энергетический форум
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Иннопром-2022 первый день. Екатеринбург , мантуров денис
Денис Мантуров приедет в Тюмень на промышленно-энергетический форум TNF 2022 Фото:

Вице-премьер РФ Денис Мантуров приедет в Тюмень на промышленно-энергетический форум TNF 2022, который пройдет в областной столице с 20 по 22 сентября. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мероприятия.

«Главная пленарная сессия Форума „Промышленность и ТЭК: стратегическое партнерство или игра по новым правилам?“ пройдет при участии вице-премьера России Дениса Мантурова», — рассказали в пресс-службе. В форуме также примет участие губернатор Тюменской области Александр Моор.

TNF 2022 пройдет в Западно-Сибирском инновационном центре (Тюменский технопарк). Программа форума включает в себя более 35 мероприятий. Это пленарные сессии, технологические дни и дни поставщика, круглые столы, деловые завтраки, мастер-классы, конференции, онлайн-площадки и т. д.

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Вице-премьер РФ Денис Мантуров приедет в Тюмень на промышленно-энергетический форум TNF 2022, который пройдет в областной столице с 20 по 22 сентября. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мероприятия. «Главная пленарная сессия Форума „Промышленность и ТЭК: стратегическое партнерство или игра по новым правилам?“ пройдет при участии вице-премьера России Дениса Мантурова», — рассказали в пресс-службе. В форуме также примет участие губернатор Тюменской области Александр Моор. TNF 2022 пройдет в Западно-Сибирском инновационном центре (Тюменский технопарк). Программа форума включает в себя более 35 мероприятий. Это пленарные сессии, технологические дни и дни поставщика, круглые столы, деловые завтраки, мастер-классы, конференции, онлайн-площадки и т. д.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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