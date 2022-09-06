Вице-премьер РФ Мантуров приедет в Тюмень

Вице-премьер РФ Денис Мантуров приедет в Тюмень на промышленно-энергетический форум

06 сентября 2022 в 12:57 Размер текста - 17 +

Денис Мантуров приедет в Тюмень на промышленно-энергетический форум TNF 2022 Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Вице-премьер РФ Денис Мантуров приедет в Тюмень на промышленно-энергетический форум TNF 2022, который пройдет в областной столице с 20 по 22 сентября. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мероприятия. «Главная пленарная сессия Форума „Промышленность и ТЭК: стратегическое партнерство или игра по новым правилам?“ пройдет при участии вице-премьера России Дениса Мантурова», — рассказали в пресс-службе. В форуме также примет участие губернатор Тюменской области Александр Моор. TNF 2022 пройдет в Западно-Сибирском инновационном центре (Тюменский технопарк). Программа форума включает в себя более 35 мероприятий. Это пленарные сессии, технологические дни и дни поставщика, круглые столы, деловые завтраки, мастер-классы, конференции, онлайн-площадки и т. д.

Вице-премьер РФ Денис Мантуров приедет в Тюмень на промышленно-энергетический форум TNF 2022, который пройдет в областной столице с 20 по 22 сентября. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мероприятия. «Главная пленарная сессия Форума „Промышленность и ТЭК: стратегическое партнерство или игра по новым правилам?“ пройдет при участии вице-премьера России Дениса Мантурова», — рассказали в пресс-службе. В форуме также примет участие губернатор Тюменской области Александр Моор. TNF 2022 пройдет в Западно-Сибирском инновационном центре (Тюменский технопарк). Программа форума включает в себя более 35 мероприятий. Это пленарные сессии, технологические дни и дни поставщика, круглые столы, деловые завтраки, мастер-классы, конференции, онлайн-площадки и т. д.