19 сентября 2022

Из-за аварии на трассе Пермь-Краснокамск образовалась большая пробка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобильная пробка на восточном обходе. Пермь, пробка, дорога
Пробка растянулась на несколько километров (архивное фото) Фото:

На трассе Пермь-Краснокамск столкнулись две фуры и автобус, из-за чего образовалась большая пробка. Информация об этом появилась в нескольких группах соцсети «ВКонтакте».

«На трассе Пермь-Краснокамск, в сторону Краснокамска, перед поворотом на Крым, огромная пробка. Сильная авария с участием двух фур и автобуса. Обе полосы заняты», — сообщается в посте в группе «ЧП и ДТП. Чрезвычайное происшествие. ПЕРМЬ». В комментариях подписчики предлагают искать пути объезда — через Ласьву или Закамск.

Корреспонденту URA.RU не удалось получить оперативный комментарий в ГИБДД. Подробная информация о причинах ДТП выясняется.

В начале сентября в Перми неподалеку от Восточного обхода также образовалась огромная пробка. Там также столкнулись несколько большегрузов и автобус.

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На фото видно только два большегруза
На трассе Пермь-Краснокамск столкнулись две фуры и автобус, из-за чего образовалась большая пробка. Информация об этом появилась в нескольких группах соцсети «ВКонтакте». «На трассе Пермь-Краснокамск, в сторону Краснокамска, перед поворотом на Крым, огромная пробка. Сильная авария с участием двух фур и автобуса. Обе полосы заняты», — сообщается в посте в группе «ЧП и ДТП. Чрезвычайное происшествие. ПЕРМЬ». В комментариях подписчики предлагают искать пути объезда — через Ласьву или Закамск. Корреспонденту URA.RU не удалось получить оперативный комментарий в ГИБДД. Подробная информация о причинах ДТП выясняется. В начале сентября в Перми неподалеку от Восточного обхода также образовалась огромная пробка. Там также столкнулись несколько большегрузов и автобус.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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