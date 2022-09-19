Пробка растянулась на несколько километров (архивное фото) Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

На трассе Пермь-Краснокамск столкнулись две фуры и автобус, из-за чего образовалась большая пробка. Информация об этом появилась в нескольких группах соцсети «ВКонтакте».

«На трассе Пермь-Краснокамск, в сторону Краснокамска, перед поворотом на Крым, огромная пробка. Сильная авария с участием двух фур и автобуса. Обе полосы заняты», — сообщается в посте в группе «ЧП и ДТП. Чрезвычайное происшествие. ПЕРМЬ». В комментариях подписчики предлагают искать пути объезда — через Ласьву или Закамск.

Корреспонденту URA.RU не удалось получить оперативный комментарий в ГИБДД. Подробная информация о причинах ДТП выясняется.

В начале сентября в Перми неподалеку от Восточного обхода также образовалась огромная пробка. Там также столкнулись несколько большегрузов и автобус.