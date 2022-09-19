19 сентября 2022

В Челябинской области вахтовик устроил поножовщину из-за отказа в общежитии

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд в Кемерово. Кемерово, суд, кемерово
Подозреваемого задержали сотрудники полиции Фото:

В Ашинском районе (Челябинская область) мужчина, приехавший работать вахтовым методом, ударил ножом постояльца общежития из-за отказа в заселении. Подозреваемого задержали сотрудники полиции, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Работница общежития отказала приезжему дорожному рабочему в заселении, так как он был пьян. Мужчина начал словесную перепалку, свидетелем которой стал проходивший мимо постоялец. Он сделал замечание вахтовику, затем они вышли на улицу, где рабочий ударил оппонента ножом и скрылся», — рассказали в пресс-службе.

Пострадавшего доставили в больницу. Подозреваемого в лесу неподалеку нашел и задержал участковый Евгений Попов. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Задержанный водворен в изолятор временного содержания.

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В Ашинском районе (Челябинская область) мужчина, приехавший работать вахтовым методом, ударил ножом постояльца общежития из-за отказа в заселении. Подозреваемого задержали сотрудники полиции, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Работница общежития отказала приезжему дорожному рабочему в заселении, так как он был пьян. Мужчина начал словесную перепалку, свидетелем которой стал проходивший мимо постоялец. Он сделал замечание вахтовику, затем они вышли на улицу, где рабочий ударил оппонента ножом и скрылся», — рассказали в пресс-службе. Пострадавшего доставили в больницу. Подозреваемого в лесу неподалеку нашел и задержал участковый Евгений Попов. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Задержанный водворен в изолятор временного содержания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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