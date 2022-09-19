В Челябинской области вахтовик устроил поножовщину из-за отказа в общежитии

Подозреваемого задержали сотрудники полиции Фото: Максим Серков © URA.RU

В Ашинском районе (Челябинская область) мужчина, приехавший работать вахтовым методом, ударил ножом постояльца общежития из-за отказа в заселении. Подозреваемого задержали сотрудники полиции, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Работница общежития отказала приезжему дорожному рабочему в заселении, так как он был пьян. Мужчина начал словесную перепалку, свидетелем которой стал проходивший мимо постоялец. Он сделал замечание вахтовику, затем они вышли на улицу, где рабочий ударил оппонента ножом и скрылся», — рассказали в пресс-службе.

Пострадавшего доставили в больницу. Подозреваемого в лесу неподалеку нашел и задержал участковый Евгений Попов. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Задержанный водворен в изолятор временного содержания.