19 сентября 2022

Мэрия Челябинска продала с торгов недостроенную резиденцию главы КНР

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Долгострой на Васенко 94. Челябинск, долгострой на васенко
Недострой напротив здания ФСБ купили за 39 млн рублей Фото:

Мэрия Челябинска 20 сентября продала с торгов недостроенный объект на Васенко, 94, где в рамках саммитов ШОС и БРИКС планировали разместить резиденцию председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпиня. Согласно данным аукциона, объект продан более чем за 39 млн рублей.

«Предмет аукциона расположен по адресу: Челябинск, Центральный район, улица Васенко, 94. Площадь шестиэтажного здания составляет 4 тысячи 782 квадратных метров. Стартовая цена лота — 19 млн 35 тысяч 300 рублей», — сообщается в документации.

Аукцион признан состоявшимся и долгострой продан за 39 млн 974 тыс. 130 рублей. Победителем стала компания ООО «Диск Плюс», владельцем которой является Игорь Духин, предприниматель из Челябинска. Ему также принадлежат фирма ООО «Строй Диск» и ООО «Дорстрой 2». На торги также заявлялись компания ООО «Строймаг», принадлежащая бизнесмену из Магнитогорска Владимиру Лакницкому и предприниматель Андрей Федченко. Но они предложили меньшую цену.

Торговый комплекс по улице Васенко, 94, напротив регионального УФСБ, бизнесмен Артур Никитин начал строить при мэре Вячеславе Тарасове в 2004 году. После смены власти в городе стройка замерла. Идея перепрофилировать здание под резиденцию главы Китая и сопровождающей его делегации на саммитах ШОС и БРИКС 2020 года возникла уже при губернаторе Борисе Дубровском.

Уже в начале 2020 года стало ясно, что Никитин достроить объект не успевает. Саммиты не состоялись из-за пандемии коронавируса. Все работы на объекте были остановлены, а недострой мэрия изъяла через суд.

На аукцион заявилось несколько участников
Фото:
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»

Мэрия Челябинска 20 сентября продала с торгов недостроенный объект на Васенко, 94, где в рамках саммитов ШОС и БРИКС планировали разместить резиденцию председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпиня. Согласно данным аукциона, объект продан более чем за 39 млн рублей. «Предмет аукциона расположен по адресу: Челябинск, Центральный район, улица Васенко, 94. Площадь шестиэтажного здания составляет 4 тысячи 782 квадратных метров. Стартовая цена лота — 19 млн 35 тысяч 300 рублей», — сообщается в документации. Аукцион признан состоявшимся и долгострой продан за 39 млн 974 тыс. 130 рублей. Победителем стала компания ООО «Диск Плюс», владельцем которой является Игорь Духин, предприниматель из Челябинска. Ему также принадлежат фирма ООО «Строй Диск» и ООО «Дорстрой 2». На торги также заявлялись компания ООО «Строймаг», принадлежащая бизнесмену из Магнитогорска Владимиру Лакницкому и предприниматель Андрей Федченко. Но они предложили меньшую цену. Торговый комплекс по улице Васенко, 94, напротив регионального УФСБ, бизнесмен Артур Никитин начал строить при мэре Вячеславе Тарасове в 2004 году. После смены власти в городе стройка замерла. Идея перепрофилировать здание под резиденцию главы Китая и сопровождающей его делегации на саммитах ШОС и БРИКС 2020 года возникла уже при губернаторе Борисе Дубровском. Уже в начале 2020 года стало ясно, что Никитин достроить объект не успевает. Саммиты не состоялись из-за пандемии коронавируса. Все работы на объекте были остановлены, а недострой мэрия изъяла через суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...