Мэрия Челябинска продала с торгов недостроенную резиденцию главы КНР

Недострой напротив здания ФСБ купили за 39 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэрия Челябинска 20 сентября продала с торгов недостроенный объект на Васенко, 94, где в рамках саммитов ШОС и БРИКС планировали разместить резиденцию председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпиня. Согласно данным аукциона, объект продан более чем за 39 млн рублей.

«Предмет аукциона расположен по адресу: Челябинск, Центральный район, улица Васенко, 94. Площадь шестиэтажного здания составляет 4 тысячи 782 квадратных метров. Стартовая цена лота — 19 млн 35 тысяч 300 рублей», — сообщается в документации.

Аукцион признан состоявшимся и долгострой продан за 39 млн 974 тыс. 130 рублей. Победителем стала компания ООО «Диск Плюс», владельцем которой является Игорь Духин, предприниматель из Челябинска. Ему также принадлежат фирма ООО «Строй Диск» и ООО «Дорстрой 2». На торги также заявлялись компания ООО «Строймаг», принадлежащая бизнесмену из Магнитогорска Владимиру Лакницкому и предприниматель Андрей Федченко. Но они предложили меньшую цену.

Торговый комплекс по улице Васенко, 94, напротив регионального УФСБ, бизнесмен Артур Никитин начал строить при мэре Вячеславе Тарасове в 2004 году. После смены власти в городе стройка замерла. Идея перепрофилировать здание под резиденцию главы Китая и сопровождающей его делегации на саммитах ШОС и БРИКС 2020 года возникла уже при губернаторе Борисе Дубровском.

Уже в начале 2020 года стало ясно, что Никитин достроить объект не успевает. Саммиты не состоялись из-за пандемии коронавируса. Все работы на объекте были остановлены, а недострой мэрия изъяла через суд.

На аукцион заявилось несколько участников Фото: скрин с электронной площадки Сбербанка