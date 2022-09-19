UTair запустила прямые рейсы из Нового Уренгоя в Самару

Самолеты между городами будут летать по понедельникам и средам Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Авиакомпания UTair запустила прямые рейсы между Новым Уренгоем (ЯНАО) и Самарой. Как сообщается на официальном сайте аэропорта Нового Уренгоя, полеты запланированы еженедельно по понедельникам и средам.

«Прямые регулярные рейсы из аэропорта Новый Уренгой (управляется УК „Аэропорты Регионов“) в Самару запустила авиакомпания UTair. Полеты запланированы еженедельно по понедельникам и средам на воздушных судах Boeing B-737», — говорится в сообщении.

В понедельник из Нового Уренгоя можно вылететь в 8:25. Обратный рейс из Самары в 11:45, а прибытие в ЯНАО в 15:50. В среду из новоуренгойского аэропорта вылет запланирован в 16:45. «Обратный рейс перевозчик из Самары выполнит уже в четверг 6:25, прибудет самолет в 10:30. Время местное для каждого региона. Продолжительность полета составит 3 часа 20 минут. Уточнить стоимость и приобрести авиабилеты на регулярные рейсы можно на сайте перевозчика, а также в авиакассах.», — добавили там.

Ранее сообщалось, что Новый Уренгой и Волгоград связали прямым авиасообщением. Регулярные рейсы между городами начались 9 августа.