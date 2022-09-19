19 сентября 2022

UTair запустила прямые рейсы из Нового Уренгоя в Самару

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Первый полёт самолета «Виктор Черномырдин» (Boeing-767) авиакомпании Utair из аэропорта Сургут , utair, пилоты, экипаж, ютэир, ютейр
Самолеты между городами будут летать по понедельникам и средам Фото:

Авиакомпания UTair запустила прямые рейсы между Новым Уренгоем (ЯНАО) и Самарой. Как сообщается на официальном сайте аэропорта Нового Уренгоя, полеты запланированы еженедельно по понедельникам и средам.

«Прямые регулярные рейсы из аэропорта Новый Уренгой (управляется УК „Аэропорты Регионов“) в Самару запустила авиакомпания UTair. Полеты запланированы еженедельно по понедельникам и средам на воздушных судах Boeing B-737», — говорится в сообщении.

В понедельник из Нового Уренгоя можно вылететь в 8:25. Обратный рейс из Самары в 11:45, а прибытие в ЯНАО в 15:50. В среду из новоуренгойского аэропорта вылет запланирован в 16:45. «Обратный рейс перевозчик из Самары выполнит уже в четверг 6:25, прибудет самолет в 10:30. Время местное для каждого региона. Продолжительность полета составит 3 часа 20 минут. Уточнить стоимость и приобрести авиабилеты на регулярные рейсы можно на сайте перевозчика, а также в авиакассах.», — добавили там.

Ранее сообщалось, что Новый Уренгой и Волгоград связали прямым авиасообщением. Регулярные рейсы между городами начались 9 августа.

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Авиакомпания UTair запустила прямые рейсы между Новым Уренгоем (ЯНАО) и Самарой. Как сообщается на официальном сайте аэропорта Нового Уренгоя, полеты запланированы еженедельно по понедельникам и средам. «Прямые регулярные рейсы из аэропорта Новый Уренгой (управляется УК „Аэропорты Регионов“) в Самару запустила авиакомпания UTair. Полеты запланированы еженедельно по понедельникам и средам на воздушных судах Boeing B-737», — говорится в сообщении. В понедельник из Нового Уренгоя можно вылететь в 8:25. Обратный рейс из Самары в 11:45, а прибытие в ЯНАО в 15:50. В среду из новоуренгойского аэропорта вылет запланирован в 16:45. «Обратный рейс перевозчик из Самары выполнит уже в четверг 6:25, прибудет самолет в 10:30. Время местное для каждого региона. Продолжительность полета составит 3 часа 20 минут. Уточнить стоимость и приобрести авиабилеты на регулярные рейсы можно на сайте перевозчика, а также в авиакассах.», — добавили там. Ранее сообщалось, что Новый Уренгой и Волгоград связали прямым авиасообщением. Регулярные рейсы между городами начались 9 августа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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