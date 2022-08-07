07 августа 2022
06 августа 2022

Новый Уренгой и Волгоград связали прямым авиасообщением

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Шереметьево, терминал
Из Нового Уренгоя открыли прямые рейсы в Волгоград Фото:

Рейсы авиакомпании «ЮВТ АЭРО» свяжут Новый Уренгой и Волгоград. Как сообщается в соцсетях аэропорта Нового Уренгоя, с 9 августа начнутся регулярные рейсы между городами.

«С 9 августа прямые регулярные рейсы из аэропорта Нового Уренгоя в международный аэропорт Волгограда запускает авиакомпания „ЮВТ АЭРО“. Полеты запланированы еженедельно по вторникам на воздушных судах CRJ-200 вместимостью 50 пассажиров», — говорится в сообщении.

Из Нового Уренгоя самолет будет вылетать в 8:15 утра, а обратно из Волгограда — в 11:10. Продолжительность полета составит 4 часа. Цена билета в одну сторону составит 10 739 рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпания «ЮВТ АЭРО» открыла рейсы из Тюмени в Казань. Полеты проходят по направлению Казань — Мурманск — Тюмень и обратно.

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Рейсы авиакомпании «ЮВТ АЭРО» свяжут Новый Уренгой и Волгоград. Как сообщается в соцсетях аэропорта Нового Уренгоя, с 9 августа начнутся регулярные рейсы между городами. «С 9 августа прямые регулярные рейсы из аэропорта Нового Уренгоя в международный аэропорт Волгограда запускает авиакомпания „ЮВТ АЭРО“. Полеты запланированы еженедельно по вторникам на воздушных судах CRJ-200 вместимостью 50 пассажиров», — говорится в сообщении. Из Нового Уренгоя самолет будет вылетать в 8:15 утра, а обратно из Волгограда — в 11:10. Продолжительность полета составит 4 часа. Цена билета в одну сторону составит 10 739 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпания «ЮВТ АЭРО» открыла рейсы из Тюмени в Казань. Полеты проходят по направлению Казань — Мурманск — Тюмень и обратно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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