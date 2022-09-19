Жительница Кургана прошла в полуфинал международного конкурса красоты

20 сентября 2022 в 14:40 Размер текста - 17 +

Секретарь гендиректора Курганхиммаша стала участницей международного конкурса красоты Фото: Размик Закарян © URA.RU Жительница Кургана, работающая на заводе, прошла в полуфинал международного конкурса красоты «Мисс офис». Соответствующая информация представлена на сайте «Miss Office. International Beauty Contest». «Участница из России, город Курган — Анастасия Плотникова. Возраст — 25 лет. Работает секретарем генерального директора на предприятии „Курганхиммаш“», — указано в анкете участницы на сайте. Жизненный принцип Плотниковой — дорогу осилит идущий. «Упорство и труд, пропитанные любовью и наслаждением, дают невероятный результат. Уверена, что в жизни возможно все!» — пишет участница. На работу секретаря гендиректора Плотникова называет «внутризаводским Google», поскольку она выполняет связующую роль между жизнью предприятия и внешним миром. «Как и Google, я знаю, кто, где, когда и сколько. На все эти вопросы у меня есть ответ», — говорит Плотникова в видео-визитке. В том числе девушка является действующей моделью и участницей конкурсов красоты. В свободное от работы время Плотникова оказывает услуги визажиста. Ранее URA.RU писало, что жительница Кургана Анастасия Соболевская оказалась в лидерах рейтинга Miss MAXIM 2020. Тогда она занимала в рейтинге 2-е место.

Жительница Кургана, работающая на заводе, прошла в полуфинал международного конкурса красоты «Мисс офис». Соответствующая информация представлена на сайте «Miss Office. International Beauty Contest». «Участница из России, город Курган — Анастасия Плотникова. Возраст — 25 лет. Работает секретарем генерального директора на предприятии „Курганхиммаш“», — указано в анкете участницы на сайте. Жизненный принцип Плотниковой — дорогу осилит идущий. «Упорство и труд, пропитанные любовью и наслаждением, дают невероятный результат. Уверена, что в жизни возможно все!» — пишет участница. На работу секретаря гендиректора Плотникова называет «внутризаводским Google», поскольку она выполняет связующую роль между жизнью предприятия и внешним миром. «Как и Google, я знаю, кто, где, когда и сколько. На все эти вопросы у меня есть ответ», — говорит Плотникова в видео-визитке. В том числе девушка является действующей моделью и участницей конкурсов красоты. В свободное от работы время Плотникова оказывает услуги визажиста. Ранее URA.RU писало, что жительница Кургана Анастасия Соболевская оказалась в лидерах рейтинга Miss MAXIM 2020. Тогда она занимала в рейтинге 2-е место.