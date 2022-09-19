19 сентября 2022

Жительница Кургана прошла в полуфинал международного конкурса красоты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Финал конкурса Мисс Екатеринбург-2022. Екатеринбург, мисс екатеринбург, конкурс красоты
Секретарь гендиректора Курганхиммаша стала участницей международного конкурса красоты Фото:

Жительница Кургана, работающая на заводе, прошла в полуфинал международного конкурса красоты «Мисс офис». Соответствующая информация представлена на сайте «Miss Office. International Beauty Contest».

«Участница из России, город Курган — Анастасия Плотникова. Возраст — 25 лет. Работает секретарем генерального директора на предприятии „Курганхиммаш“», — указано в анкете участницы на сайте. Жизненный принцип Плотниковой — дорогу осилит идущий. «Упорство и труд, пропитанные любовью и наслаждением, дают невероятный результат. Уверена, что в жизни возможно все!» — пишет участница.

На работу секретаря гендиректора Плотникова называет «внутризаводским Google», поскольку она выполняет связующую роль между жизнью предприятия и внешним миром. «Как и Google, я знаю, кто, где, когда и сколько. На все эти вопросы у меня есть ответ», — говорит Плотникова в видео-визитке. В том числе девушка является действующей моделью и участницей конкурсов красоты. В свободное от работы время Плотникова оказывает услуги визажиста.

Ранее URA.RU писало, что жительница Кургана Анастасия Соболевская оказалась в лидерах рейтинга Miss MAXIM 2020. Тогда она занимала в рейтинге 2-е место.

Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме. Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан»

Жительница Кургана, работающая на заводе, прошла в полуфинал международного конкурса красоты «Мисс офис». Соответствующая информация представлена на сайте «Miss Office. International Beauty Contest». «Участница из России, город Курган — Анастасия Плотникова. Возраст — 25 лет. Работает секретарем генерального директора на предприятии „Курганхиммаш“», — указано в анкете участницы на сайте. Жизненный принцип Плотниковой — дорогу осилит идущий. «Упорство и труд, пропитанные любовью и наслаждением, дают невероятный результат. Уверена, что в жизни возможно все!» — пишет участница. На работу секретаря гендиректора Плотникова называет «внутризаводским Google», поскольку она выполняет связующую роль между жизнью предприятия и внешним миром. «Как и Google, я знаю, кто, где, когда и сколько. На все эти вопросы у меня есть ответ», — говорит Плотникова в видео-визитке. В том числе девушка является действующей моделью и участницей конкурсов красоты. В свободное от работы время Плотникова оказывает услуги визажиста. Ранее URA.RU писало, что жительница Кургана Анастасия Соболевская оказалась в лидерах рейтинга Miss MAXIM 2020. Тогда она занимала в рейтинге 2-е место.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...