Пермские депутаты обвинили правительство в плохой работе с ними

Депутаты заксобрания Пермского края упрекнули правительство в некачественной работе

20 сентября 2022 в 15:06 Размер текста - 17 +

Депутатам все время приходится работать «с колес», считает Александр Третьяков Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Депутаты законодательного собрания Пермского края высказали претензии к законопроекту о внесении поправок в бюджет региона. На заседании комитета по развитию инфраструктуры 20 сентября парламентарии возмутились, что профильные министерства не могут ответить на их вопросы, передает корреспондент. «За последнее время это самый неподготовленный документ. Извините, за резкое сравнение. Куча вопросов у депутатов, которые не снимаются», — заявил депутат Александр Третьяков. Он отметил, что процесс обсуждения поправок можно было запустить раньше. И тогда не пришлось бы «лихорадочно решать» вопросы, связанные в том числе с претензиями со стороны краевой КСП. «Та системная работа, которая отличала финансовый блок правительства, уходит. Мы все время работаем с колес», — считает Третьяков, отмечая отдельно, что сами предложения правильные. Но проработаны плохо. Первый вице-премьер Ольга Антипина в ответ заявила, что не согласна с такой оценкой. Предварительная работа была проведена на достаточно высоком уровне. Председатель комитета по развитию инфраструктуры заксобрания Антон Удальев в ответ отметил, что претензий к финансовому блоку нет. Как нет их и к самой сути предложений. Но есть вопросы по качеству проработки законопроектов со стороны министерств. Он попросил Антипину провести с ними работу.

Депутаты законодательного собрания Пермского края высказали претензии к законопроекту о внесении поправок в бюджет региона. На заседании комитета по развитию инфраструктуры 20 сентября парламентарии возмутились, что профильные министерства не могут ответить на их вопросы, передает корреспондент. «За последнее время это самый неподготовленный документ. Извините, за резкое сравнение. Куча вопросов у депутатов, которые не снимаются», — заявил депутат Александр Третьяков. Он отметил, что процесс обсуждения поправок можно было запустить раньше. И тогда не пришлось бы «лихорадочно решать» вопросы, связанные в том числе с претензиями со стороны краевой КСП. «Та системная работа, которая отличала финансовый блок правительства, уходит. Мы все время работаем с колес», — считает Третьяков, отмечая отдельно, что сами предложения правильные. Но проработаны плохо. Первый вице-премьер Ольга Антипина в ответ заявила, что не согласна с такой оценкой. Предварительная работа была проведена на достаточно высоком уровне. Председатель комитета по развитию инфраструктуры заксобрания Антон Удальев в ответ отметил, что претензий к финансовому блоку нет. Как нет их и к самой сути предложений. Но есть вопросы по качеству проработки законопроектов со стороны министерств. Он попросил Антипину провести с ними работу.