Пермских депутатов смутила стройка, за которой следит Путин

Пермские депутаты раскритиковали предложение о выделении денег на достройку ЖК «Любимов»

13 сентября 2022 в 19:29 Размер текста - 17 +

В расчетах на достройку ЖК есть ошибки Фото: Алексей Глазырин © URA.RU У депутатов законодательного собрания Пермского края возникли вопросы к поправке о выдаче 1,6 млрд рублей из бюджета региона на достройку домов в ЖК «Любимов» в Березниках. Этот проект находится на контроле президента РФ Владимира Путина. Свои претензии депутаты высказали на закрытом обсуждении поправок в бюджет 2022—2024 годов 13 сентября, рассказал источник URA.RU в политэлитах. «Было много вопросов по выделению 1,6 млрд рублей на достройку ЖК „Любимов“. Также смутила схема, в рамках которой в доходы бюджета зачитывается 1 млрд рублей от реализации квартир в этом ЖК. Достройкой занимается АО „КПРК“. А как акционерное общество может перечислять деньги в бюджет, непонятно», — отметил собеседник. По его словам, с критикой схемы выступила краевая Контрольно-счетная палата. Председатель КСП Геннадий Тушнолобов сказал, что КПРК не сможет вернуть квартиры. Правительство говорит, что собирается выкупать невостребованную недвижимость в ЖК «Любимов» для нужд муниципалитетов. На что КСП возразило, что деньги муниципалитетам можно дать напрямую в виде субсидий. Плюс аудиторы указали на ошибки в расчетах самой субсидии в 1,6 млрд рублей. Там не учтен ряд моментов, которые привели к тому, что сумма завышена. Поправками в бюджет предполагается выделить 1,6 млрд рублей АО «КПРК» (дочка краевого правительства). Это связано с удорожанием стоимости строительства на фоне роста стоимости стройматериалов. За расселением людей из зоны техногенной катастрофы следят федеральные власти. В ходе визита в Пермь в декабре 2021 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил закончить мероприятия по расселению конца 2022 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

У депутатов законодательного собрания Пермского края возникли вопросы к поправке о выдаче 1,6 млрд рублей из бюджета региона на достройку домов в ЖК «Любимов» в Березниках. Этот проект находится на контроле президента РФ Владимира Путина. Свои претензии депутаты высказали на закрытом обсуждении поправок в бюджет 2022—2024 годов 13 сентября, рассказал источник URA.RU в политэлитах. «Было много вопросов по выделению 1,6 млрд рублей на достройку ЖК „Любимов“. Также смутила схема, в рамках которой в доходы бюджета зачитывается 1 млрд рублей от реализации квартир в этом ЖК. Достройкой занимается АО „КПРК“. А как акционерное общество может перечислять деньги в бюджет, непонятно», — отметил собеседник. По его словам, с критикой схемы выступила краевая Контрольно-счетная палата. Председатель КСП Геннадий Тушнолобов сказал, что КПРК не сможет вернуть квартиры. Правительство говорит, что собирается выкупать невостребованную недвижимость в ЖК «Любимов» для нужд муниципалитетов. На что КСП возразило, что деньги муниципалитетам можно дать напрямую в виде субсидий. Плюс аудиторы указали на ошибки в расчетах самой субсидии в 1,6 млрд рублей. Там не учтен ряд моментов, которые привели к тому, что сумма завышена. Поправками в бюджет предполагается выделить 1,6 млрд рублей АО «КПРК» (дочка краевого правительства). Это связано с удорожанием стоимости строительства на фоне роста стоимости стройматериалов. За расселением людей из зоны техногенной катастрофы следят федеральные власти. В ходе визита в Пермь в декабре 2021 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил закончить мероприятия по расселению конца 2022 года.