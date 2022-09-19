19 сентября 2022

Военный комиссар Тюменской области: о мобилизации речи не идет

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция по призыву. Тюмень , куличков алексей
Военный комиссар Алексей Куличков прокомментировал возможность всеобщей мобилизации Фото:

Военком Тюменской области Алексей Куличков сообщил, что в настоящее время не идет речи о введении мобилизации. Об этом он заявил журналистам в ходе пресс-конференции.

«Про мобилизацию сейчас нет возможности говорить. Дело в том, что военного положения никто не объявлял», — заявил Алексей Куличков в ходе своей пресс-конференции.

Он также рассказал, что ежегодные военные сборы («учеба» для резервистов) в этом году еще не окончены. Следующие из них начнутся в конце сентября — начале октября.

Как ранее писало URA.RU, депутаты Госдумы одобрили в первом чтении проект поправок в УК РФ. В них, в частности, предусмотрено наказание за самовольное оставление части в период мобилизации и военного положения, а также за отказ от участия в военных или боевых действиях. Одним из авторов законопроекта стал депутат ГД РФ от Тюменской области Эрнест Валеев.

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Военком Тюменской области Алексей Куличков сообщил, что в настоящее время не идет речи о введении мобилизации. Об этом он заявил журналистам в ходе пресс-конференции. «Про мобилизацию сейчас нет возможности говорить. Дело в том, что военного положения никто не объявлял», — заявил Алексей Куличков в ходе своей пресс-конференции. Он также рассказал, что ежегодные военные сборы («учеба» для резервистов) в этом году еще не окончены. Следующие из них начнутся в конце сентября — начале октября. Как ранее писало URA.RU, депутаты Госдумы одобрили в первом чтении проект поправок в УК РФ. В них, в частности, предусмотрено наказание за самовольное оставление части в период мобилизации и военного положения, а также за отказ от участия в военных или боевых действиях. Одним из авторов законопроекта стал депутат ГД РФ от Тюменской области Эрнест Валеев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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