Военный комиссар Тюменской области: о мобилизации речи не идет

Военный комиссар Алексей Куличков прокомментировал возможность всеобщей мобилизации Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Военком Тюменской области Алексей Куличков сообщил, что в настоящее время не идет речи о введении мобилизации. Об этом он заявил журналистам в ходе пресс-конференции.

«Про мобилизацию сейчас нет возможности говорить. Дело в том, что военного положения никто не объявлял», — заявил Алексей Куличков в ходе своей пресс-конференции.

Он также рассказал, что ежегодные военные сборы («учеба» для резервистов) в этом году еще не окончены. Следующие из них начнутся в конце сентября — начале октября.

Как ранее писало URA.RU, депутаты Госдумы одобрили в первом чтении проект поправок в УК РФ. В них, в частности, предусмотрено наказание за самовольное оставление части в период мобилизации и военного положения, а также за отказ от участия в военных или боевых действиях. Одним из авторов законопроекта стал депутат ГД РФ от Тюменской области Эрнест Валеев.