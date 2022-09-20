Уральские депутаты Госдумы инициировали закон о наказании за сдачу в плен

Депутаты Госдумы Валеев и Вяткин стали авторами поправок в УК РФ
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Пленарное заседание Государственной Думы РФ. 27 февраля 2015г., госдума, заседание
Второе чтение законопроекта пройдет в Госдуме 20 сентября Фото:

Депутаты Госдумы одобрили во первом чтении проект поправок в УК РФ, предполагающий уголовное наказание за добровольную сдачу в плен во время мобилизации. Документ опубликован на сайте Госдумы. Авторами проекта, в числе прочих, стали депутаты от Тюменской и Челябинской областей Эрнест Валеев и Дмитрий Вяткин.

«Добровольная сдача [военнослужащим] в плен наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет», — говорится в тексте документа. При этом военнослужащий может быть освобожден от уголовной ответственности, если «он принял меры для своего освобождения, возвратился в часть или к месту службы и не совершил во время пребывания в плену других преступлений».

Кроме того, в документе прописано наказание за самовольное оставление части в период мобилизации и военного положения (до 10 лет лишения свободы). За мародерство можно получить 12 лет колонии, за отказ от участия в военных или боевых действиях предлагается наказывать лишением свободы на срок от двух до трех лет.

Второе чтение законопроекта пройдет 20 сентября, дата третьего (окончательного) чтения пока не названа. Документ вступит в силу с момента его официального опубликования.

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Депутаты Госдумы одобрили во первом чтении проект поправок в УК РФ, предполагающий уголовное наказание за добровольную сдачу в плен во время мобилизации. Документ опубликован на сайте Госдумы. Авторами проекта, в числе прочих, стали депутаты от Тюменской и Челябинской областей Эрнест Валеев и Дмитрий Вяткин. «Добровольная сдача [военнослужащим] в плен наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет», — говорится в тексте документа. При этом военнослужащий может быть освобожден от уголовной ответственности, если «он принял меры для своего освобождения, возвратился в часть или к месту службы и не совершил во время пребывания в плену других преступлений». Кроме того, в документе прописано наказание за самовольное оставление части в период мобилизации и военного положения (до 10 лет лишения свободы). За мародерство можно получить 12 лет колонии, за отказ от участия в военных или боевых действиях предлагается наказывать лишением свободы на срок от двух до трех лет. Второе чтение законопроекта пройдет 20 сентября, дата третьего (окончательного) чтения пока не названа. Документ вступит в силу с момента его официального опубликования.
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