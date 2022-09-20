Махонину дают право переизбираться бесконечно

Заксобрание Пермского края рассмотрит поправки в Устав региона о бессрочном губернаторстве

Пока Дмитрий Махонин руководит первый срок Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сможет избираться на должность более двух раз подряд. Такие поправки в Устав региона рассмотрят депутаты законодательного собрания. Документ опубликован на портале краевого парламента.

«Исключается положение Устава, устанавливающее запрет для замещения должности губернатора Пермского края более двух сроков подряд», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Изменения обосновываются тем, что «федеральным законом № 414-ФЗ указанный запрет не установлен».

Дмитрий Махонин был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края 6 февраля 2020 года указом президента Владимира Путина. 7 октября 2020 года по итогам выборов он официально вступил в должность главы региона.