Депутат Госдумы Валеев отрицает связь между поправками в Уголовный кодекс и мобилизацией

20 сентября 2022 в 20:27 Размер текста - 17 +

Эрнест Валеев сообщил, что новый закон Госдумы имеет прямое отношение к проведению спецоперации Фото: Николай Бастриков © URA.RU Депутат Государственной Думы Эрнест Валеев, как один из соавторов поправок в Уголовный кодекс РФ, вводящих ответственность за мародерство и добровольную сдачу в плен, заявил, что эти изменения не означают мобилизацию. Об этом парламентарий, представляющий Курган, Тюменскую область, Югру и Ямал рассказал корреспонденту URA.RU. «Внесение изменений в уголовный закон не является основанием для введения режима мобилизации. Это однозначно. Уголовный закон устанавливает только повышенную ответственность за воинские преступления в период тех или иных режимов. Он имеет отношение к проводимой сейчас операции. Поскольку совершение воинских преступлений военнослужащими, которые участвуют в этой операции, безусловно, повышает общественную опасность этих преступлений», — сказал Валеев.



Бывший прокурор Тюменской области Эрнест Валеев является соавтором поправок в Уголовный кодекс, принятых Госдумой единогласно. В законе говорится о лишении свободы на срок до 10 лет за добровольную сдачу в плен и до 15 лет за мародерство в военное время. Кроме того, теперь за отказ от участия в военных или боевых действиях предлагается наказывать лишением свободы на срок от двух до трех лет (ч. 2.1 статьи 332 УК).



Ранее URA.RU сообщало о том, сенатор Совфеда Ольга Ковитиди, как еще один соавтор изменений в УК, также считает, что изменения не влекут за собой мобилизацию. «Мобилизация в стране не объявлена», — сказала Ковитиди в эфире телеканала «Россия 24». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат Государственной Думы Эрнест Валеев, как один из соавторов поправок в Уголовный кодекс РФ, вводящих ответственность за мародерство и добровольную сдачу в плен, заявил, что эти изменения не означают мобилизацию. Об этом парламентарий, представляющий Курган, Тюменскую область, Югру и Ямал рассказал корреспонденту URA.RU. «Внесение изменений в уголовный закон не является основанием для введения режима мобилизации. Это однозначно. Уголовный закон устанавливает только повышенную ответственность за воинские преступления в период тех или иных режимов. Он имеет отношение к проводимой сейчас операции. Поскольку совершение воинских преступлений военнослужащими, которые участвуют в этой операции, безусловно, повышает общественную опасность этих преступлений», — сказал Валеев. Бывший прокурор Тюменской области Эрнест Валеев является соавтором поправок в Уголовный кодекс, принятых Госдумой единогласно. В законе говорится о лишении свободы на срок до 10 лет за добровольную сдачу в плен и до 15 лет за мародерство в военное время. Кроме того, теперь за отказ от участия в военных или боевых действиях предлагается наказывать лишением свободы на срок от двух до трех лет (ч. 2.1 статьи 332 УК). Ранее URA.RU сообщало о том, сенатор Совфеда Ольга Ковитиди, как еще один соавтор изменений в УК, также считает, что изменения не влекут за собой мобилизацию. «Мобилизация в стране не объявлена», — сказала Ковитиди в эфире телеканала «Россия 24». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса.