В Совфеде высказались о введении всеобщей мобилизации в РФ

Сенатор Ковитиди: новые поправки в Уголовный кодекс РФ не предполагают всеобщую мобилизацию

20 сентября 2022 в 16:48 Размер текста - 17 +

По словам сенатора Ольги Ковитиди, новые поправки не предполагают введение всеобщей мобилизации Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Принятые Госдумой поправки в закон о включении в Уголовный кодекс России понятия «мобилизация» и «военное время» не предполагают всеобщую мобилизацию. Об этом заявила заявила сенатор Ольга Ковитиди. «Сегодня много достаточно аннотаций, что принят закон о мобилизации. Нет. То, что касается настоящего закона — мобилизация в стране не объявлена», — сказала Ковитиди в эфире телеканала «Россия 24». Ковитиди является одним из разработчиков соответствующего документа. Ранее Госдума приняла поправки о мобилизации и военном времени. По новому законопроекту, за отказ от участия в военных или боевых действиях предлагается наказывать лишением свободы на срок от двух до трех лет. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса.

Принятые Госдумой поправки в закон о включении в Уголовный кодекс России понятия «мобилизация» и «военное время» не предполагают всеобщую мобилизацию. Об этом заявила заявила сенатор Ольга Ковитиди. «Сегодня много достаточно аннотаций, что принят закон о мобилизации. Нет. То, что касается настоящего закона — мобилизация в стране не объявлена», — сказала Ковитиди в эфире телеканала «Россия 24». Ковитиди является одним из разработчиков соответствующего документа. Ранее Госдума приняла поправки о мобилизации и военном времени. По новому законопроекту, за отказ от участия в военных или боевых действиях предлагается наказывать лишением свободы на срок от двух до трех лет. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса.