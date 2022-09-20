В Совфеде высказались о введении всеобщей мобилизации в РФ

Сенатор Ковитиди: новые поправки в Уголовный кодекс РФ не предполагают всеобщую мобилизацию
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Заседание президиума Совета по Арктике и Антарктике и госкомиссии по вопросам развития Арктики. Москва, совет федерации, заседание
По словам сенатора Ольги Ковитиди, новые поправки не предполагают введение всеобщей мобилизации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Принятые Госдумой поправки в закон о включении в Уголовный кодекс России понятия «мобилизация» и «военное время» не предполагают всеобщую мобилизацию. Об этом заявила заявила сенатор Ольга Ковитиди.

«Сегодня много достаточно аннотаций, что принят закон о мобилизации. Нет. То, что касается настоящего закона — мобилизация в стране не объявлена», — сказала Ковитиди в эфире телеканала «Россия 24». Ковитиди является одним из разработчиков соответствующего документа.

Ранее Госдума приняла поправки о мобилизации и военном времени. По новому законопроекту, за отказ от участия в военных или боевых действиях предлагается наказывать лишением свободы на срок от двух до трех лет.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса.

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Принятые Госдумой поправки в закон о включении в Уголовный кодекс России понятия «мобилизация» и «военное время» не предполагают всеобщую мобилизацию. Об этом заявила заявила сенатор Ольга Ковитиди. «Сегодня много достаточно аннотаций, что принят закон о мобилизации. Нет. То, что касается настоящего закона — мобилизация в стране не объявлена», — сказала Ковитиди в эфире телеканала «Россия 24». Ковитиди является одним из разработчиков соответствующего документа. Ранее Госдума приняла поправки о мобилизации и военном времени. По новому законопроекту, за отказ от участия в военных или боевых действиях предлагается наказывать лишением свободы на срок от двух до трех лет. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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