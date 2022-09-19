В Ишиме автомобиль насмерть сбил пенсионерку

20 сентября 2022 в 22:43 Размер текста - 17 +

Женщина переходила дорогу в неположенном месте Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Ишиме (Тюменская область) 25-летний водитель насмерть сбил пенсионерку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Женщина переходила дорогу в неположенном месте. «Ишим, Артиллерийская, 27. Наезд автомашины ВАЗ-2112 на пешехода вне пешеходного перехода. Пострадавшая женщина 83 лет погибла. Водителю 25 лет, трезвый. Обстоятельства выясняются», — рассказали URA.RU в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на улице Рабочей маршрутка насмерть сбила мужчину. Пешеход переходил дорогу в неположенном месте.

В Ишиме (Тюменская область) 25-летний водитель насмерть сбил пенсионерку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Женщина переходила дорогу в неположенном месте. «Ишим, Артиллерийская, 27. Наезд автомашины ВАЗ-2112 на пешехода вне пешеходного перехода. Пострадавшая женщина 83 лет погибла. Водителю 25 лет, трезвый. Обстоятельства выясняются», — рассказали URA.RU в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на улице Рабочей маршрутка насмерть сбила мужчину. Пешеход переходил дорогу в неположенном месте.