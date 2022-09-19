В Ишиме автомобиль насмерть сбил пенсионерку

Женщина переходила дорогу в неположенном месте
В Ишиме (Тюменская область) 25-летний водитель насмерть сбил пенсионерку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Женщина переходила дорогу в неположенном месте.
«Ишим, Артиллерийская, 27. Наезд автомашины ВАЗ-2112 на пешехода вне пешеходного перехода. Пострадавшая женщина 83 лет погибла. Водителю 25 лет, трезвый. Обстоятельства выясняются», — рассказали URA.RU в ведомстве.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на улице Рабочей маршрутка насмерть сбила мужчину. Пешеход переходил дорогу в неположенном месте.
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