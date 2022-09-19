19 сентября 2022

В Ишиме автомобиль насмерть сбил пенсионерку

© Служба новостей «URA.RU»
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Кошель и аварийка, знак аварийной остановки, дтп, авария
Женщина переходила дорогу в неположенном месте Фото:

В Ишиме (Тюменская область) 25-летний водитель насмерть сбил пенсионерку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Женщина переходила дорогу в неположенном месте.

«Ишим, Артиллерийская, 27. Наезд автомашины ВАЗ-2112 на пешехода вне пешеходного перехода. Пострадавшая женщина 83 лет погибла. Водителю 25 лет, трезвый. Обстоятельства выясняются», — рассказали URA.RU в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на улице Рабочей маршрутка насмерть сбила мужчину. Пешеход переходил дорогу в неположенном месте.

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В Ишиме (Тюменская область) 25-летний водитель насмерть сбил пенсионерку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Женщина переходила дорогу в неположенном месте. «Ишим, Артиллерийская, 27. Наезд автомашины ВАЗ-2112 на пешехода вне пешеходного перехода. Пострадавшая женщина 83 лет погибла. Водителю 25 лет, трезвый. Обстоятельства выясняются», — рассказали URA.RU в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на улице Рабочей маршрутка насмерть сбила мужчину. Пешеход переходил дорогу в неположенном месте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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