Президент Сербии: спецоперация на Украине приведет к конфликту мирового масштаба

20 сентября 2022 в 23:48 Размер текста - 17 +

Президент Сербии предрек большой мировой конфликт Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Спецоперация на Украине может привести к конфликту мирового масштаба. Так считает президент Сербии Александар Вучич. «Предполагаю, что от фазы специальной военной операции мы приближаемся к большому военному конфликту», — заявил Вучич в интервью телеканалу RTS. Он добавил, что возможно это будет мировой конфликт, какого не было со времен Второй мировой войны. Ранее советник руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк высказал предположение, что конфликт на Украине не завершится этой зимой. Он добавил, что у Киева уже сформированы следующие шаги по грядущему наступлению.

Спецоперация на Украине может привести к конфликту мирового масштаба. Так считает президент Сербии Александар Вучич. «Предполагаю, что от фазы специальной военной операции мы приближаемся к большому военному конфликту», — заявил Вучич в интервью телеканалу RTS. Он добавил, что возможно это будет мировой конфликт, какого не было со времен Второй мировой войны. Ранее советник руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк высказал предположение, что конфликт на Украине не завершится этой зимой. Он добавил, что у Киева уже сформированы следующие шаги по грядущему наступлению.