В России предложили провести реформу избирательной системы

Эксперты ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) предложили ряд идей по совершенствованию избирательной системы по итогам прошедших выборов. В частности, предлагается ввести ответственность за призывы к порче бюллетеней и внедрить стандарты работы наблюдателей в комиссиях по электронному голосованию.
«Необходимо признать, что подобные действия, как и публичное распространение призывов к их совершению, препятствуют нормальному проведению избирательного процесса, негативно воздействуют на формирование культуры гражданского участия, а значит, представляют собой определенную общественную опасность», — приводит «Коммерсант» содержание доклада НОМ. Ответственность предлагается установить за публичные призывы к порче бюллетеней, организацию и проведение массовых акций по повреждению избирательных бюллетеней.
Кроме того, эксперты считают необходимым разработать стандарты работы наблюдателей в территориальных и окружных избиркомах. В числе инициатив — дать возможность представителям общественности, не имеющим статус наблюдателя, присутствовать на избирательных участках в дни голосования, а также разрешить в определенных случаях доступ к записям с видеорегистраторов для просмотра в центрах общественного видеонаблюдения.
Ранее в России подвели итоги Единого дня голосования. В 2022 году россияне избирали губернаторов и депутатов разного уровня. В 14 регионах страны прошли прямые выборы губернаторов, депутатов шести законодательных собраний, 12 советов депутатов административных центров субъектов, а также избирательная кампания в органы местного самоуправления различного уровня. Россиян предупреждали об информационно-психологические диверсии на выборах со стороны Киева. В МВД возбудили восемь уголовных дел, связанных с нарушениями в ходе голосования, однако ни одно из них не повлияло на итоги выборов, передает RT.
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Эксперты ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) предложили ряд идей по совершенствованию избирательной системы по итогам прошедших выборов. В частности, предлагается ввести ответственность за призывы к порче бюллетеней и внедрить стандарты работы наблюдателей в комиссиях по электронному голосованию. «Необходимо признать, что подобные действия, как и публичное распространение призывов к их совершению, препятствуют нормальному проведению избирательного процесса, негативно воздействуют на формирование культуры гражданского участия, а значит, представляют собой определенную общественную опасность», — приводит «Коммерсант» содержание доклада НОМ. Ответственность предлагается установить за публичные призывы к порче бюллетеней, организацию и проведение массовых акций по повреждению избирательных бюллетеней. Кроме того, эксперты считают необходимым разработать стандарты работы наблюдателей в территориальных и окружных избиркомах. В числе инициатив — дать возможность представителям общественности, не имеющим статус наблюдателя, присутствовать на избирательных участках в дни голосования, а также разрешить в определенных случаях доступ к записям с видеорегистраторов для просмотра в центрах общественного видеонаблюдения. Ранее в России подвели итоги Единого дня голосования. В 2022 году россияне избирали губернаторов и депутатов разного уровня. В 14 регионах страны прошли прямые выборы губернаторов, депутатов шести законодательных собраний, 12 советов депутатов административных центров субъектов, а также избирательная кампания в органы местного самоуправления различного уровня. Россиян предупреждали об информационно-психологические диверсии на выборах со стороны Киева. В МВД возбудили восемь уголовных дел, связанных с нарушениями в ходе голосования, однако ни одно из них не повлияло на итоги выборов, передает RT.