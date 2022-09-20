В России предложили провести реформу избирательной системы

21 сентября 2022 в 04:52 Размер текста - 17 +

В РФ могут ввести наказание за призывы к порче бюллетеней Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Эксперты ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) предложили ряд идей по совершенствованию избирательной системы по итогам прошедших выборов. В частности, предлагается ввести ответственность за призывы к порче бюллетеней и внедрить стандарты работы наблюдателей в комиссиях по электронному голосованию. «Необходимо признать, что подобные действия, как и публичное распространение призывов к их совершению, препятствуют нормальному проведению избирательного процесса, негативно воздействуют на формирование культуры гражданского участия, а значит, представляют собой определенную общественную опасность», — приводит «Коммерсант» содержание доклада НОМ. Ответственность предлагается установить за публичные призывы к порче бюллетеней, организацию и проведение массовых акций по повреждению избирательных бюллетеней. Кроме того, эксперты считают необходимым разработать стандарты работы наблюдателей в территориальных и окружных избиркомах. В числе инициатив — дать возможность представителям общественности, не имеющим статус наблюдателя, присутствовать на избирательных участках в дни голосования, а также разрешить в определенных случаях доступ к записям с видеорегистраторов для просмотра в центрах общественного видеонаблюдения. Ранее в России подвели итоги Единого дня голосования. В 2022 году россияне избирали губернаторов и депутатов разного уровня. В 14 регионах страны прошли прямые выборы губернаторов, депутатов шести законодательных собраний, 12 советов депутатов административных центров субъектов, а также избирательная кампания в органы местного самоуправления различного уровня. Россиян предупреждали об информационно-психологические диверсии на выборах со стороны Киева. В МВД возбудили восемь уголовных дел, связанных с нарушениями в ходе голосования, однако ни одно из них не повлияло на итоги выборов, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Эксперты ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) предложили ряд идей по совершенствованию избирательной системы по итогам прошедших выборов. В частности, предлагается ввести ответственность за призывы к порче бюллетеней и внедрить стандарты работы наблюдателей в комиссиях по электронному голосованию. «Необходимо признать, что подобные действия, как и публичное распространение призывов к их совершению, препятствуют нормальному проведению избирательного процесса, негативно воздействуют на формирование культуры гражданского участия, а значит, представляют собой определенную общественную опасность», — приводит «Коммерсант» содержание доклада НОМ. Ответственность предлагается установить за публичные призывы к порче бюллетеней, организацию и проведение массовых акций по повреждению избирательных бюллетеней. Кроме того, эксперты считают необходимым разработать стандарты работы наблюдателей в территориальных и окружных избиркомах. В числе инициатив — дать возможность представителям общественности, не имеющим статус наблюдателя, присутствовать на избирательных участках в дни голосования, а также разрешить в определенных случаях доступ к записям с видеорегистраторов для просмотра в центрах общественного видеонаблюдения. Ранее в России подвели итоги Единого дня голосования. В 2022 году россияне избирали губернаторов и депутатов разного уровня. В 14 регионах страны прошли прямые выборы губернаторов, депутатов шести законодательных собраний, 12 советов депутатов административных центров субъектов, а также избирательная кампания в органы местного самоуправления различного уровня. Россиян предупреждали об информационно-психологические диверсии на выборах со стороны Киева. В МВД возбудили восемь уголовных дел, связанных с нарушениями в ходе голосования, однако ни одно из них не повлияло на итоги выборов, передает RT.