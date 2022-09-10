Блок.ру: Киев готовит информационно-психологические диверсии на выборах в РФ

К муниципальным выборам в Москве подключились украинские центры Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украинские диверсанты с помощью официальных telegram-каналов российской власти хотят дискредитировать выборы, которые проходят в России с 9 по 11 сентября. Для этого они могут предпринять информационно-психологические диверсии. Такая информация содержится в статье издания «Блок».

«К муниципальным выборам в Москве подключились Центры инфо-психологических операций ВСУ. В telegram-чатах, посвященных текущей муниципальной кампании, появились анонсы лекций по „спецпроектам“. Куратором „спецпроектов“ является некий Андрей» — говорится в сообщении.

Андрей сохранен в контактах абонентов как «Андрiй цпсо». А главная цель Центров инфо-психологических операций ВСУ — психологические диверсии, главная цель которых — подрыв доверия россиян к выборам в России.

Голосование, которое проходит три дня, стартовало в России 9 сентября. В ряде территорий выбирают глав 15 субъектов России и депутатов законодательных собраний в 6 регионах. Городские советы и городские думы будут выбраны в 12 субъектах. В Москве, в 125 из 146 муниципальных образований столицы, проходят выборы в местные советы депутатов. Единый день голосования объявлен в воскресенье, 11 сентября.

Российская спецоперация на Украине проходит вынужденно с конца февраля этого года. Российские солдаты борются с киевским режимом, денацифицируют и демилитаризируют территорию и спасают мирных жителей Донбасса от обстрелов со стороны ВСУ и нацбатов, которые продолжались в течение восьми лет. В марте этого года замглавы Минцифры Украины Александр Борняков рассказал, что в государстве создана IT-армия. Среди целей — атаки на социально значимую цифровую инфраструктуру России, пишет «Царьград». Со стороны Украины неоднократно велись хакерские атаки на сайты официальных российских ведомств. Так, в июне этого года ими был атакован сайт «Госуслуг».