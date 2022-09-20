20 сентября 2022

США предупредили Россию о «последствиях» за референдумы

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Виды города. Москва, американский флаг, флаг сша, флаг америки
Представитель Госдепа заявил, что у США «есть инструменты» для давления на РФ Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

В случае расширения границ России следует ждать «усиления последствий» со стороны Вашингтона. С таким предупреждением выступил высокопоставленный чиновник Госдепартамента США на фоне решения о проведения референдумов в ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях.

«Мы ясно дали понять, что будут усилены последствия. У нас есть <…> ряд инструментов», — приводит слова представителя Госдепа агентство Reuters. При этом чиновник не уточнил характер санкций.

С февраля США ввели многочисленные санкции против России. Это произошло из-за спецоперации на Украине, в ходе которой под контроль РФ перешли часть Запорожской, а также вся территория Херсонской областей. 20 сентября регионы вместе Донецкой и Луганской народной республиками анонсировали референдумы о вхождении в состав России. Мероприятия запланированы на 23-27 сентября.

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В случае расширения границ России следует ждать «усиления последствий» со стороны Вашингтона. С таким предупреждением выступил высокопоставленный чиновник Госдепартамента США на фоне решения о проведения референдумов в ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях. «Мы ясно дали понять, что будут усилены последствия. У нас есть <…> ряд инструментов», — приводит слова представителя Госдепа агентство Reuters. При этом чиновник не уточнил характер санкций. С февраля США ввели многочисленные санкции против России. Это произошло из-за спецоперации на Украине, в ходе которой под контроль РФ перешли часть Запорожской, а также вся территория Херсонской областей. 20 сентября регионы вместе Донецкой и Луганской народной республиками анонсировали референдумы о вхождении в состав России. Мероприятия запланированы на 23-27 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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