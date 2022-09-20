США предупредили Россию о «последствиях» за референдумы

21 сентября 2022 в 05:09 Размер текста - 17 +

Представитель Госдепа заявил, что у США «есть инструменты» для давления на РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В случае расширения границ России следует ждать «усиления последствий» со стороны Вашингтона. С таким предупреждением выступил высокопоставленный чиновник Госдепартамента США на фоне решения о проведения референдумов в ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях. «Мы ясно дали понять, что будут усилены последствия. У нас есть <…> ряд инструментов», — приводит слова представителя Госдепа агентство Reuters. При этом чиновник не уточнил характер санкций. С февраля США ввели многочисленные санкции против России. Это произошло из-за спецоперации на Украине, в ходе которой под контроль РФ перешли часть Запорожской, а также вся территория Херсонской областей. 20 сентября регионы вместе Донецкой и Луганской народной республиками анонсировали референдумы о вхождении в состав России. Мероприятия запланированы на 23-27 сентября.

В случае расширения границ России следует ждать «усиления последствий» со стороны Вашингтона. С таким предупреждением выступил высокопоставленный чиновник Госдепартамента США на фоне решения о проведения референдумов в ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях. «Мы ясно дали понять, что будут усилены последствия. У нас есть <…> ряд инструментов», — приводит слова представителя Госдепа агентство Reuters. При этом чиновник не уточнил характер санкций. С февраля США ввели многочисленные санкции против России. Это произошло из-за спецоперации на Украине, в ходе которой под контроль РФ перешли часть Запорожской, а также вся территория Херсонской областей. 20 сентября регионы вместе Донецкой и Луганской народной республиками анонсировали референдумы о вхождении в состав России. Мероприятия запланированы на 23-27 сентября.