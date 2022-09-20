Ноябрянин снял видео с большой лужей на новом асфальте (фото из архива) Фото: Размик Закарян © URA.RU

Житель Ноябрьска (ЯНАО) Валерий Синельников раскритиковал свежеуложенный асфальт по улице Ленина. Пост с критикой дорожников он разместил в группе «Злой ноябрянин» в социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня положили новый асфальт на Ленина. Даже после небольшого дождя уже не пройти. Надеюсь управляющая компания предъявит претензии дорожникам и они исправят свои недочеты», — говорится в опубликованном сообщении.

«Как всегда, деньги отмыли и ладно», — пишет Лидия Вышкова. «Ну не знают они, что такое ливневка и какая она», — критикует дорожников Алексей Ермошин.

Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Ноябрьска с просьбой разобраться в проблеме. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало, что жители Ноябрьска потребовали у властей города решить проблему с лужей возле стройки. Горожане в соцсетях активно делились фото лужи.