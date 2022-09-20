20 сентября 2022
19 сентября 2022

Дорожникам Ноябрьска указали на недостатки работы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Дождь и затопленные парки. Екатеринбург, лужа, отражение в луже
Ноябрянин снял видео с большой лужей на новом асфальте (фото из архива) Фото:

Житель Ноябрьска (ЯНАО) Валерий Синельников раскритиковал свежеуложенный асфальт по улице Ленина. Пост с критикой дорожников он разместил в группе «Злой ноябрянин» в социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня положили новый асфальт на Ленина. Даже после небольшого дождя уже не пройти. Надеюсь управляющая компания предъявит претензии дорожникам и они исправят свои недочеты», — говорится в опубликованном сообщении.

«Как всегда, деньги отмыли и ладно», — пишет Лидия Вышкова. «Ну не знают они, что такое ливневка и какая она», — критикует дорожников Алексей Ермошин.

Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Ноябрьска с просьбой разобраться в проблеме. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало, что жители Ноябрьска потребовали у властей города решить проблему с лужей возле стройки. Горожане в соцсетях активно делились фото лужи.

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Житель Ноябрьска (ЯНАО) Валерий Синельников раскритиковал свежеуложенный асфальт по улице Ленина. Пост с критикой дорожников он разместил в группе «Злой ноябрянин» в социальной сети «ВКонтакте». «Сегодня положили новый асфальт на Ленина. Даже после небольшого дождя уже не пройти. Надеюсь управляющая компания предъявит претензии дорожникам и они исправят свои недочеты», — говорится в опубликованном сообщении. «Как всегда, деньги отмыли и ладно», — пишет Лидия Вышкова. «Ну не знают они, что такое ливневка и какая она», — критикует дорожников Алексей Ермошин. Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Ноябрьска с просьбой разобраться в проблеме. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало, что жители Ноябрьска потребовали у властей города решить проблему с лужей возле стройки. Горожане в соцсетях активно делились фото лужи.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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