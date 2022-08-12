На дорогах Ноябрьска из-за дождя образовались глубокие лужи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Ноябрьска в соцсетях обратился к администрации города с просьбой дать комментарий, как власти намерены бороться с лужами. Обращение к властям анонимный пользователь опубликовал в telegram-канале «Ноябрьский чат». Его поддержали другие горожане.

«Уважаемая Администрация города Ноябрьска! Прокомментируйте, пожалуйста, что вы будете делать с этой рекой, которая образовалась на дороге, возле стройки школы в 8 микрорайоне. Теперь мы будем жить с этой рекой десятилетия и в городе появилась новая легендарная лужа?» — спрашивает власти Ноябрьска пользователь в соцсети.

Горожане активно делятся фото, на которых видно машины, до середины скрытые под водой. При этом отмечается, что дождь прошел не сильный.

Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Ноябрьска с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало, что жители Ноябрьска жалуются на «озеро печали» возле дома. После июньских дождей во дворах образовались огромные лужи, по размерам напоминающие озера.

Фото: «Ноябрьский чат», Telegram