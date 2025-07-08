WSJ: Трамп пообещал Зеленскому помочь с оружием, но с одним условием

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Трамп заявил, что США отправят Украине помощь
Трамп заявил, что США отправят Украине помощь Фото:

Президент США Дональд Трамп пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому предоставить военную помощь, однако поставки по-прежнему заморожены. Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации Штатов.

«Трамп сказал Зеленскому, что он не несет ответственности за захват оружия <...> Президент заявил, что США придется отправить больше оружия на Украину», — сообщило американское издание. По данным газеты, Трамп заверил Зеленского, что Вашингтон окажет Киеву военную поддержку в максимально возможном объеме. 

Ранее в ряде СМИ появлялась информация, что администрация Трампа обсуждала вариант приостановки поставок вооружения Киеву и ограничивала передачу зенитных ракетных комплексов Patriot с целью ускорения урегулирования конфликта. Министр обороны США Пит Хегсет также неоднократно временно останавливал отправку военной помощи, но ограничения впоследствии отменялись после проведения проверок запасов вооружения.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подчеркнула, что паузы в поставках вооружения Украине — это плановая мера и не связана с какими-либо изменениями в политике поддержки Киева. Сколько еще Киев может протянуть без поставок США — в материале URA.RU.

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Президент США Дональд Трамп пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому предоставить военную помощь, однако поставки по-прежнему заморожены. Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации Штатов. «Трамп сказал Зеленскому, что он не несет ответственности за захват оружия <...> Президент заявил, что США придется отправить больше оружия на Украину», — сообщило американское издание. По данным газеты, Трамп заверил Зеленского, что Вашингтон окажет Киеву военную поддержку в максимально возможном объеме.  Ранее в ряде СМИ появлялась информация, что администрация Трампа обсуждала вариант приостановки поставок вооружения Киеву и ограничивала передачу зенитных ракетных комплексов Patriot с целью ускорения урегулирования конфликта. Министр обороны США Пит Хегсет также неоднократно временно останавливал отправку военной помощи, но ограничения впоследствии отменялись после проведения проверок запасов вооружения. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подчеркнула, что паузы в поставках вооружения Украине — это плановая мера и не связана с какими-либо изменениями в политике поддержки Киева. Сколько еще Киев может протянуть без поставок США — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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