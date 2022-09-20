20 сентября 2022
19 сентября 2022

В ЯНАО два водителя госпитализированы в результате столкновения. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
Два водителя пострадали в ДТП в Ноябрьске (фото из архива) Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) столкнулись автомобили ВАЗ и Hyundai. В результате ДТП оба водителя госпитализированы с травмами, сообщается в группе «Госавтоинспекция Ямала» в социальной сети «ВКонтакте».

«20.09.2022 года около 22 часов 10 минут на ул. Советская г. Ноябрьска, водитель а/м „Hyundai“, при повороте налево, не предоставил преимущество в движении а/м „ВАЗ“, вследствие чего допустил столкновение т/с. В результате ДТП водители а/м „Hyundai“ и а/м „ВАЗ“ госпитализированы», — сообщается в соцсети.

Ранее URA.RU рассказало, что в Ноябрьске водитель Daewoo Matiz не справился с управлением и слетел в кювет. Травмированного водителя доставили в городскую больницу.

Авария на ул. Советская в Ноябрьске
Фото:

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В Ноябрьске (ЯНАО) столкнулись автомобили ВАЗ и Hyundai. В результате ДТП оба водителя госпитализированы с травмами, сообщается в группе «Госавтоинспекция Ямала» в социальной сети «ВКонтакте». «20.09.2022 года около 22 часов 10 минут на ул. Советская г. Ноябрьска, водитель а/м „Hyundai“, при повороте налево, не предоставил преимущество в движении а/м „ВАЗ“, вследствие чего допустил столкновение т/с. В результате ДТП водители а/м „Hyundai“ и а/м „ВАЗ“ госпитализированы», — сообщается в соцсети. Ранее URA.RU рассказало, что в Ноябрьске водитель Daewoo Matiz не справился с управлением и слетел в кювет. Травмированного водителя доставили в городскую больницу.
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