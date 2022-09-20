В ЯНАО два водителя госпитализированы в результате столкновения. Фото

21 сентября 2022 в 08:32 Размер текста - 17 +

Два водителя пострадали в ДТП в Ноябрьске (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) столкнулись автомобили ВАЗ и Hyundai. В результате ДТП оба водителя госпитализированы с травмами, сообщается в группе «Госавтоинспекция Ямала» в социальной сети «ВКонтакте». «20.09.2022 года около 22 часов 10 минут на ул. Советская г. Ноябрьска, водитель а/м „Hyundai“, при повороте налево, не предоставил преимущество в движении а/м „ВАЗ“, вследствие чего допустил столкновение т/с. В результате ДТП водители а/м „Hyundai“ и а/м „ВАЗ“ госпитализированы», — сообщается в соцсети. Ранее URA.RU рассказало, что в Ноябрьске водитель Daewoo Matiz не справился с управлением и слетел в кювет. Травмированного водителя доставили в городскую больницу. Авария на ул. Советская в Ноябрьске Фото: «Происшествия Ноябрьск», Вк

В Ноябрьске (ЯНАО) столкнулись автомобили ВАЗ и Hyundai. В результате ДТП оба водителя госпитализированы с травмами, сообщается в группе «Госавтоинспекция Ямала» в социальной сети «ВКонтакте». «20.09.2022 года около 22 часов 10 минут на ул. Советская г. Ноябрьска, водитель а/м „Hyundai“, при повороте налево, не предоставил преимущество в движении а/м „ВАЗ“, вследствие чего допустил столкновение т/с. В результате ДТП водители а/м „Hyundai“ и а/м „ВАЗ“ госпитализированы», — сообщается в соцсети. Ранее URA.RU рассказало, что в Ноябрьске водитель Daewoo Matiz не справился с управлением и слетел в кювет. Травмированного водителя доставили в городскую больницу.