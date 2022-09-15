В Ноябрьске госпитализировали водителя, слетевшего с трассы в кювет

Водителя легковушки госпитализировали (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На автодороге Ноябрьск (ЯНАО) — микрорайон Вынгапуровский водитель вылетел в кювет. Об аварии, в которой автолюбитель получил травмы, сообщается в группе «Происшествия Ноябрьск» в соцсети «ВКонтакте»

«Водитель автомобиля Daewoo Matiz не справился с управлением, в результате чего допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. Водитель доставлен в НЦГБ», — указано в посте.

ДТП произошло около 17:40. В пресс-службу УМВД по ЯНАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что на подъезде к Ноябрьску (ЯНАО) иномарка выехала с дороги и увязла в болоте.