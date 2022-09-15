Водителя легковушки госпитализировали (фото из архива)
На автодороге Ноябрьск (ЯНАО) — микрорайон Вынгапуровский водитель вылетел в кювет. Об аварии, в которой автолюбитель получил травмы, сообщается в группе «Происшествия Ноябрьск» в соцсети «ВКонтакте»
«Водитель автомобиля Daewoo Matiz не справился с управлением, в результате чего допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. Водитель доставлен в НЦГБ», — указано в посте.
ДТП произошло около 17:40. В пресс-службу УМВД по ЯНАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что на подъезде к Ноябрьску (ЯНАО) иномарка выехала с дороги и увязла в болоте.
На автодороге Ноябрьск — микрорайон Вынгапуровский водитель вылетел в кювет
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