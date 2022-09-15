15 сентября 2022
14 сентября 2022

В Ноябрьске водитель пострадал, слетев с дороги. Фото

В Ноябрьске госпитализировали водителя, слетевшего с трассы в кювет
© Служба новостей «URA.RU»
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Водителя легковушки госпитализировали (фото из архива) Фото:

На автодороге Ноябрьск (ЯНАО) — микрорайон Вынгапуровский водитель вылетел в кювет. Об аварии, в которой автолюбитель получил травмы, сообщается в группе «Происшествия Ноябрьск» в соцсети «ВКонтакте»

«Водитель автомобиля Daewoo Matiz не справился с управлением, в результате чего допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. Водитель доставлен в НЦГБ», — указано в посте.

ДТП произошло около 17:40. В пресс-службу УМВД по ЯНАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что на подъезде к Ноябрьску (ЯНАО) иномарка выехала с дороги и увязла в болоте.

На автодороге Ноябрьск — микрорайон Вынгапуровский водитель вылетел в кювет

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На автодороге Ноябрьск (ЯНАО) — микрорайон Вынгапуровский водитель вылетел в кювет. Об аварии, в которой автолюбитель получил травмы, сообщается в группе «Происшествия Ноябрьск» в соцсети «ВКонтакте» «Водитель автомобиля Daewoo Matiz не справился с управлением, в результате чего допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. Водитель доставлен в НЦГБ», — указано в посте. ДТП произошло около 17:40. В пресс-службу УМВД по ЯНАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что на подъезде к Ноябрьску (ЯНАО) иномарка выехала с дороги и увязла в болоте.
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