В Пермь вот-вот придет холодный октябрь
Погода уже вторую неделю радует пермяков — в город пришло настоящее бабье лето. Даже два дождливых дня не смогли испортить настроение жителям города. Синоптики сообщают, что хорошая погода скоро закончится — похолодание ожидается уже в конце недели. Как выглядят улицы города в последние теплые дни, запечатлел корреспондент URA.RU.
Голубое небо, золотые деревья и пермские высотки
Сезон самокатов еще не закончен
На городских улицах — опавшие листья
В сентябре у дворников много работы
На набережной много зелени, здесь совсем не чувствуется осень
По реке плавают катера и теплоходы — скоро закрытие сезона
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