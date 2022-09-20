20 сентября 2022

Как пермяки провожают бабье лето. Фоторепортаж

Жители Перми радуются последним теплым дням осени
© Служба новостей «URA.RU»
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В Пермь вот-вот придет холодный октябрь Фото:

Погода уже вторую неделю радует пермяков — в город пришло настоящее бабье лето. Даже два дождливых дня не смогли испортить настроение жителям города. Синоптики сообщают, что хорошая погода скоро закончится — похолодание ожидается уже в конце недели. Как выглядят улицы города в последние теплые дни, запечатлел корреспондент URA.RU.

"Бабье лето". Пермь
Голубое небо, золотые деревья и пермские высотки
Фото:
"Бабье лето". Пермь
Сезон самокатов еще не закончен
Фото:
"Бабье лето". Пермь
На городских улицах — опавшие листья
Фото:
"Бабье лето". Пермь
В сентябре у дворников много работы
Фото:
"Бабье лето". Пермь
На набережной много зелени, здесь совсем не чувствуется осень
Фото:
"Бабье лето". Пермь
По реке плавают катера и теплоходы — скоро закрытие сезона
Фото:

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Погода уже вторую неделю радует пермяков — в город пришло настоящее бабье лето. Даже два дождливых дня не смогли испортить настроение жителям города. Синоптики сообщают, что хорошая погода скоро закончится — похолодание ожидается уже в конце недели. Как выглядят улицы города в последние теплые дни, запечатлел корреспондент URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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