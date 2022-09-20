Жильцов нового дома в Пермском крае напугала трещина. Фото

В Березниках жильцы дома, построенного год назад, обнаружили трещину

21 сентября 2022 в 14:34 Размер текста - 17 +

Трещина образовалась возле входной группы (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жильцы дома №1 по улице Дощенникова в микрорайоне «Любимов» города Березники (Пермский край) обеспокоены появившейся в стене трещиной. О произошедшем URA.RU рассказала жительница дома Светлана Попова. Новость по теме Пермские власти ускорили проект, порученный Мишустиным «Трещина образовалась возле входной группы первого подъезда дома», — пояснила Попова. Женщина также отметила, что собственники помещений указанного дома не раз обращали внимание местных властей на строительные изъяны. В пресс-службе АО «Корпорации развития Пермского края» (застройщик микрорайона) URA.RU сообщили, что трещина образовалась в результате усадки стен дома. «Комиссионный выход по данному объекту состоялся 15 сентября. Как пояснили специалисты КРПК, трещина возникла на стыке разнородных материалов и появилась в процессе усадки дома. Она будет устранена в рамках гарантийных обязательств», — заявили в КРПК. На сайте Дом.рф указано, что дом по адресу Дощенникова, 1, введен в эксплуатацию во втором квартале 2021 года. Ранее журналисты «Новой городской газеты» в Березниках рассказывали о том, что объект был сдан с существенными недостатками. Из-за этого подвал дома топило водой, а на стенах образовалась плесень. URA.RU рассказывало, что микрорайон «Любимов» возводится в правобережной части Березников. В новые дома переезжают переселяют жителей из зоны техногенной аварии, произошедшей на руднике Уралкалия. За строительством микрорайона следит федеральный центр. По словам жильцов дома, трещина появилась в подъезде Фото предоставлено Светланой Поповой В доме также появилась плесень из-за затопления подвального помещения Фото предоставлено Светланой Поповой

Жильцы дома №1 по улице Дощенникова в микрорайоне «Любимов» города Березники (Пермский край) обеспокоены появившейся в стене трещиной. О произошедшем URA.RU рассказала жительница дома Светлана Попова. «Трещина образовалась возле входной группы первого подъезда дома», — пояснила Попова. Женщина также отметила, что собственники помещений указанного дома не раз обращали внимание местных властей на строительные изъяны. В пресс-службе АО «Корпорации развития Пермского края» (застройщик микрорайона) URA.RU сообщили, что трещина образовалась в результате усадки стен дома. «Комиссионный выход по данному объекту состоялся 15 сентября. Как пояснили специалисты КРПК, трещина возникла на стыке разнородных материалов и появилась в процессе усадки дома. Она будет устранена в рамках гарантийных обязательств», — заявили в КРПК. На сайте Дом.рф указано, что дом по адресу Дощенникова, 1, введен в эксплуатацию во втором квартале 2021 года. Ранее журналисты «Новой городской газеты» в Березниках рассказывали о том, что объект был сдан с существенными недостатками. Из-за этого подвал дома топило водой, а на стенах образовалась плесень. URA.RU рассказывало, что микрорайон «Любимов» возводится в правобережной части Березников. В новые дома переезжают переселяют жителей из зоны техногенной аварии, произошедшей на руднике Уралкалия. За строительством микрорайона следит федеральный центр.