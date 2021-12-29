Пермские власти ускорили проект, порученный Мишустиным

Завершить стройку домов для переселения жителей из зоны провала в Березниках надеются в 2022 году Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Генподрядчик ЖК «Любимов» в Березниках ввел в эксплуатацию еще три дома. Как сообщает пресс-служба правительства Пермского края на официальном сайте, соответствующие разрешения выданы 27 декабря. Для ускорения процесса сдачи следующих домов, компания привлечет к работам 1000 граждан Узбекистана. На необходимость быстрее решить этот вопрос пермским властям указал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Разрешения на ввод объектов, возведением которых занималась компания-подрядчик ООО „Пермархпроект“, подписаны администрацией города 27 декабря. Всего в 3 новых многоквартирных домах общей площадью 26,2 тыс. кв. метров переедут 357 семей. 28 декабря первые новоселы получили ключи от новых квартир. Передача жилых помещений продолжится в новогодние праздники», — говорится в сообщении.

Это дома по ул. Строителей, 3, ул. Г. Братчикова, 6 и ул. Ростовской, 2. Всего в 2021 году в ЖК «Любимов» сданы шесть многоэтажек общей площадью 73,4 тыс. кв. м., куда переехали 2055 жителей. Это максимальное количество с 2014 года. Всего за семь лет в ЖК построили 19 домов 7800 человек.

Процесс строительства нового микрорайона для переселения жителей из зоны техногенной аварии находится на контроле федеральных властей. Его курирует АО «КРПК», 100% которой принадлежат правительству Пермского края. «Задача КРПК — завершить строительство оставшихся 10 домов в 2022 году», — приводит обещание гендиректора АО «КРПК» Алексея Буракова пресс-служба корпорации. Для ускорения процесса генподрядчик стройки ООО «Дом.59» («дочка» КРПК) намерена в следующем году привлечь 1000 граждан Узбекистана.

В жилой комплекс переселяют жителей города, дома которых признали аварийными в результате провалов на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий», начавшихся еще в 2006 году. При строительстве домов для переселения жителей аварийных домов неоднократно выявляли нарушения. В том числе несколько десятков домов после строительства признали непригодными из-за опасного газа формальдегида, который выделялся из стройматериалов. Во время визита в Пермский край премьер-министр РФ Михаил Мишустин пожурил губернатора Дмитрий Махонина за низкие темпы расселения. Он пообещал федеральную помощь, но только под гарантии целевого расходования средств. И указал, что дома должны быть построены в 2022 году.

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