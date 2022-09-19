В Перми разгорелся скандал из-за стройки, за которой следит Путин

КСП Пермского края: затраты на достройку ЖК «Любимов» в Березниках завышены

Правительство плохо посчитала затраты на достройку Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Контрольно-счетная палата Пермского края раскритиковала поправку в бюджет региона, в рамках которой выделяется 1,6 млрд рублей АО «КРПК» на достройку ЖК «Любимов», куда переселяют людей из зоны техногенной катастрофы в Березниках. На заседании комитета по развитию инфраструктуры заксобрания 20 сентября аудиторы назвали затраты необоснованными и неподтвержденными, передает корреспондент URA.RU. За стройкой следит президент РФ Владимир Путин.

«Предоставление субсидии „КРПК“ на финансовое обеспечение затрат в целях компенсации сложившегося за несколько предыдущих лет отрицательного финансового результата считаем необоснованным», — отметила Денисова. Она отметила, что министерство строительства как куратор проекта предоставило недостаточные данные для анализа.

Она заявила, что государство не несет ответственности по обязательствам акционерных обществ. А КРПК в предыдущие годы получало прибыль, то есть у общества были резервы для покрытия расходов. Поэтому нужен детальный анализ всех факторов. Но таких данных нет. Депутаты пытались получить ответы от профильных чиновников, однако остались не удовлетворены их качеством.

Первый вице-премьер Ольга Антипина ответила, что правительство находится в диалоге с КСП. И между чтениями будет внесена поправка, учитывающая замечания аудиторов. Депутаты поправки поддержали, но упрекнули правительство в «сырой» работе.

Расселение жителей из зоны техногенной катастрофы находится на контроле федеральных властей. Во время визита в Пермь в декабре 2021 года премьер-министр Михаил Мишустин поручил закончить стройку до конца 2022 года.