В Магнитогорске в лесу нашли мумифицированный труп

В обстоятельствах разбирается следственный комитет Фото: Илья Московец © URA.RU

В Магнитогорске (Челябинская область) в лесу в районе промышленной зоны нашли мумифицированное тело человека, висящее в петле. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Останки человека нашли в лесу в районе улицы Огарева. Тело принадлежало мужчине в возрасте до 40 лет, его личность и причина смерти будут установлены по результатам судебном-медицинской экспертизы», — рассказал источник.

В пресс-службу СУ СКР по Челябинской области направлен запрос. Комментарий будет опубликован после получения.