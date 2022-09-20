20 сентября 2022

В Магнитогорске в лесу нашли мумифицированный труп

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Валерию Измалкову в Правобережном суде Магнитогорска. Челябинская область, су ск, следственное управление челябинской области
В обстоятельствах разбирается следственный комитет Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) в лесу в районе промышленной зоны нашли мумифицированное тело человека, висящее в петле. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Останки человека нашли в лесу в районе улицы Огарева. Тело принадлежало мужчине в возрасте до 40 лет, его личность и причина смерти будут установлены по результатам судебном-медицинской экспертизы», — рассказал источник.

В пресс-службу СУ СКР по Челябинской области направлен запрос. Комментарий будет опубликован после получения.

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В Магнитогорске (Челябинская область) в лесу в районе промышленной зоны нашли мумифицированное тело человека, висящее в петле. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. «Останки человека нашли в лесу в районе улицы Огарева. Тело принадлежало мужчине в возрасте до 40 лет, его личность и причина смерти будут установлены по результатам судебном-медицинской экспертизы», — рассказал источник. В пресс-службу СУ СКР по Челябинской области направлен запрос. Комментарий будет опубликован после получения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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