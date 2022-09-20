Топ-менеджер пермского завода заявил о рекордном падении прибыли

Армен Гарслян: прибыль «Метафракса» сократилась на 100%

21 сентября 2022 в 14:53 Размер текста - 17 +

Армен Гарслян удивлен прогнозу по прибыли на своем предприятии Фото: Сергей Русанов © URA.RU Председатель совета директоров ПАО «Метафракс» в Пермском крае Армен Гарслян заявил о рекордном падении прибыли завода. Об этом он сообщил на заседании комитета по бюджету заксобрания 21 сентября, передает корреспондент URA.RU. «Очень хорошо, что в Пермском крае есть разнопрофильный бизнес. Но все равно падение [поступлений в бюджет по налогу на прибыль] будет. Мы зарабатывали условно 2 млрд в месяц чистой прибыли, а сейчас зарабатываем 100 [млн рублей]. Есть разница?» — отметил Гарслян. И подчеркнул, что предприятие в этом отношении не является уникальным. Аналогичная история, вероятно, складывается и в других компаниях. Такое заявление Гарслян сделал во время обсуждения прогноза налоговых поступлений в бюджет в 2023—2024 годах. Министр финансов Пермского края Екатерина Тхор заявила, что власти рассчитывают на небольшой рост по налогу на прибыль. «Мы с вами в разных измерениях что ли живем?!» — эмоционально отреагировал Армен Гарслян. Тхор ответила ему, что министерство собирает информацию от предприятий. «Тогда поделитесь, чтобы я был спокоен. Вот на „Метафраксе“ стопроцентный провал. От 100 до нуля», — заявил Гарслян. «По вашему предприятию мы взяли информацию, от вас поступившую. Уровень этого года обещают», — ответили представители финансового блока правительства. «Ну все, я, видимо, не работаю на „Метафраксе“», — отреагировал Гарслян. И пояснил, что точный прогноз важен для того, чтобы исполнять взятые краем в рамках бюджета обязательства, в том числе, по строительству социальных объектов. За первое полугоде 2022 года план по налогу на прибыль исполнен на 70%. В сентябре поступления замедлились. По словам Екатерины Тхор, дополнительные поступления по налогу на прибыль власти до конца года не ожидают. Но план выполнят. Ранее URA.RU сообщало, что министерство финансов боится прогнозировать поступления по налогу на прибыль. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Председатель совета директоров ПАО «Метафракс» в Пермском крае Армен Гарслян заявил о рекордном падении прибыли завода. Об этом он сообщил на заседании комитета по бюджету заксобрания 21 сентября, передает корреспондент URA.RU. «Очень хорошо, что в Пермском крае есть разнопрофильный бизнес. Но все равно падение [поступлений в бюджет по налогу на прибыль] будет. Мы зарабатывали условно 2 млрд в месяц чистой прибыли, а сейчас зарабатываем 100 [млн рублей]. Есть разница?» — отметил Гарслян. И подчеркнул, что предприятие в этом отношении не является уникальным. Аналогичная история, вероятно, складывается и в других компаниях. Такое заявление Гарслян сделал во время обсуждения прогноза налоговых поступлений в бюджет в 2023—2024 годах. Министр финансов Пермского края Екатерина Тхор заявила, что власти рассчитывают на небольшой рост по налогу на прибыль. «Мы с вами в разных измерениях что ли живем?!» — эмоционально отреагировал Армен Гарслян. Тхор ответила ему, что министерство собирает информацию от предприятий. «Тогда поделитесь, чтобы я был спокоен. Вот на „Метафраксе“ стопроцентный провал. От 100 до нуля», — заявил Гарслян. «По вашему предприятию мы взяли информацию, от вас поступившую. Уровень этого года обещают», — ответили представители финансового блока правительства. «Ну все, я, видимо, не работаю на „Метафраксе“», — отреагировал Гарслян. И пояснил, что точный прогноз важен для того, чтобы исполнять взятые краем в рамках бюджета обязательства, в том числе, по строительству социальных объектов. За первое полугоде 2022 года план по налогу на прибыль исполнен на 70%. В сентябре поступления замедлились. По словам Екатерины Тхор, дополнительные поступления по налогу на прибыль власти до конца года не ожидают. Но план выполнят. Ранее URA.RU сообщало, что министерство финансов боится прогнозировать поступления по налогу на прибыль.