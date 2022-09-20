Махонин созывает совещание с силовиками по мобилизации

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в ближайшее время планирует провести встречу с руководителями силовых структур региона. На ней будут обсуждать вопросы мобилизации, сообщил URA.RU источник, близкий к администрации губернатора.
«В самое ближайшее время Дмитрий Махонин проведет встречу с руководителями силовых структур края для обсуждения всех вопросов, связанных с проведением частичной мобилизации в Пермском крае», — сообщил собеседник URA.RU. В пресс-службе губернатора не смогли оперативно прокомментировать информацию.
Ранее в департаменте информационной политики Прикамья сообщили, что край со своей стороны окажет содействие военкоматам в вопросах мобилизации. О частичной мобилизации 21 сентября объявил президент РФ Владимир Путин. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по прекращению геноцида русских на Донбассе со стороны украинского режима.
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