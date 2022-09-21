Депутат Госдумы от Тюмени готов принять участие в спецоперации

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Совещание полпреда по УрФО с сенаторами и депутатами госдумы. Екатеринбург, альшевских андрей, бахметьев виталий, брыкин николай
Представитель Тюмени в ГД РФ Николай Брыкин (на фото справа) заявил о готовности принять участие в СВО Фото:
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Мобилизация в России

Депутат ГД РФ от Тюменской области Николай Брыкин готов отправиться на спецоперацию, чтобы защищать Россию. Об этом он заявил в разговоре с URA.RU.

«Если Родина скажет: „Всем вперед!“, то встанем в строй и пойдем защищать страну. Я всегда готов! Вещмешок дома наготове. Вячеслав Володин (председатель ГД РФ — прим. URA.RU) сказал, что у нас брони нет. Я уже был в командировке на Украине, ничего страшного», — заявил депутат Госдумы Николай Брыкин в разговоре с URA.RU.

Он отметил, что имеет боевой опыт и ранее связывался с Минобороны по вопросу того, чтобы принять участие в СВО в составе тюменских спецподразделений. Однако тогда не прошел по возрасту (Николаю Брыкину 62 года).

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил в РФ частичную мобилизацию. Призыв коснется тех, кто находится в запасе. В первую очередь — служивших в армии, с учетом их специальностей и опыта.

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Депутат ГД РФ от Тюменской области Николай Брыкин готов отправиться на спецоперацию, чтобы защищать Россию. Об этом он заявил в разговоре с URA.RU. «Если Родина скажет: „Всем вперед!“, то встанем в строй и пойдем защищать страну. Я всегда готов! Вещмешок дома наготове. Вячеслав Володин (председатель ГД РФ — прим. URA.RU) сказал, что у нас брони нет. Я уже был в командировке на Украине, ничего страшного», — заявил депутат Госдумы Николай Брыкин в разговоре с URA.RU. Он отметил, что имеет боевой опыт и ранее связывался с Минобороны по вопросу того, чтобы принять участие в СВО в составе тюменских спецподразделений. Однако тогда не прошел по возрасту (Николаю Брыкину 62 года). Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил в РФ частичную мобилизацию. Призыв коснется тех, кто находится в запасе. В первую очередь — служивших в армии, с учетом их специальностей и опыта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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