Депутат Госдумы от Тюмени готов принять участие в спецоперации

21 сентября 2022 в 15:12 Размер текста - 17 +

Представитель Тюмени в ГД РФ Николай Брыкин (на фото справа) заявил о готовности принять участие в СВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Депутат ГД РФ от Тюменской области Николай Брыкин готов отправиться на спецоперацию, чтобы защищать Россию. Об этом он заявил в разговоре с URA.RU. «Если Родина скажет: „Всем вперед!“, то встанем в строй и пойдем защищать страну. Я всегда готов! Вещмешок дома наготове. Вячеслав Володин (председатель ГД РФ — прим. URA.RU) сказал, что у нас брони нет. Я уже был в командировке на Украине, ничего страшного», — заявил депутат Госдумы Николай Брыкин в разговоре с URA.RU. Он отметил, что имеет боевой опыт и ранее связывался с Минобороны по вопросу того, чтобы принять участие в СВО в составе тюменских спецподразделений. Однако тогда не прошел по возрасту (Николаю Брыкину 62 года). Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил в РФ частичную мобилизацию. Призыв коснется тех, кто находится в запасе. В первую очередь — служивших в армии, с учетом их специальностей и опыта.

Депутат ГД РФ от Тюменской области Николай Брыкин готов отправиться на спецоперацию, чтобы защищать Россию. Об этом он заявил в разговоре с URA.RU. «Если Родина скажет: „Всем вперед!“, то встанем в строй и пойдем защищать страну. Я всегда готов! Вещмешок дома наготове. Вячеслав Володин (председатель ГД РФ — прим. URA.RU) сказал, что у нас брони нет. Я уже был в командировке на Украине, ничего страшного», — заявил депутат Госдумы Николай Брыкин в разговоре с URA.RU. Он отметил, что имеет боевой опыт и ранее связывался с Минобороны по вопросу того, чтобы принять участие в СВО в составе тюменских спецподразделений. Однако тогда не прошел по возрасту (Николаю Брыкину 62 года). Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил в РФ частичную мобилизацию. Призыв коснется тех, кто находится в запасе. В первую очередь — служивших в армии, с учетом их специальностей и опыта.