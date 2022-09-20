В Екатеринбурге на форуме бизнесменов предсказали, как мобилизация повлияет на российские компании

Представители российского бизнеса: из-за мобилизации компании изменят условия труда

21 сентября 2022 в 17:07 Размер текста - 17 +

Масштабный форум для представителей бизнеса URAL HR-FORUM собрал в екатеринбургском «ЭКСПО» более тысячи специалистов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Представители крупных компаний со всей России на форуме URAL HR-FORUM спрогнозировали изменения в бизнесе и экономике страны из-за мобилизации. По их словам, теперь компании будут предлагать более выгодные условия труда для соискателей, чтобы убедить их работать. Мнения нескольких экспертов приводит корреспондент URA.RU с форума, который проходит в «Екатеринбург-ЭКСПО». «Из-за объявленных изменений случится психологический дискомфорт, и руководителям придется с этим работать. Теперь бизнес вынужден разговаривать с людьми, сохранять спокойствие. Естественно, все зависит от концепции компании, но это повлияет на всех», — считает исполнительный продюсер регионального рейтинга «ТОП50 HR Большого Урала» Надежда Селиванова. С ней согласна президент «Ассоциации руководителей и специалистов по управлению человеческими ресурсами» Светлана Долженко. По ее словам, производительность труда в ближайшее время рискует резко сократиться, из-за чего компаниям придется предлагать более выгодные условия работы и улучшать систему мотивации. На протяжении всего форума представители разных российских компаний заявляли, что их сотрудники тревожно восприняли новости о введении частичной мобилизации. По словам управляющего партнера Cotraco Group Александра Стома, руководителям необходимо поддерживать позитивную атмосферу во всем коллективе и не давать поводов для паники. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о введении частичной мобилизации в РФ. К призыву подлежат россияне, которые входят в состав запасов и прежде всего имеют военный опыт. Также URA.RU рассказало, что значит частичная мобилизация в России согласно закону. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Представители крупных компаний со всей России на форуме URAL HR-FORUM спрогнозировали изменения в бизнесе и экономике страны из-за мобилизации. По их словам, теперь компании будут предлагать более выгодные условия труда для соискателей, чтобы убедить их работать. Мнения нескольких экспертов приводит корреспондент URA.RU с форума, который проходит в «Екатеринбург-ЭКСПО». «Из-за объявленных изменений случится психологический дискомфорт, и руководителям придется с этим работать. Теперь бизнес вынужден разговаривать с людьми, сохранять спокойствие. Естественно, все зависит от концепции компании, но это повлияет на всех», — считает исполнительный продюсер регионального рейтинга «ТОП50 HR Большого Урала» Надежда Селиванова. С ней согласна президент «Ассоциации руководителей и специалистов по управлению человеческими ресурсами» Светлана Долженко. По ее словам, производительность труда в ближайшее время рискует резко сократиться, из-за чего компаниям придется предлагать более выгодные условия работы и улучшать систему мотивации. На протяжении всего форума представители разных российских компаний заявляли, что их сотрудники тревожно восприняли новости о введении частичной мобилизации. По словам управляющего партнера Cotraco Group Александра Стома, руководителям необходимо поддерживать позитивную атмосферу во всем коллективе и не давать поводов для паники. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о введении частичной мобилизации в РФ. К призыву подлежат россияне, которые входят в состав запасов и прежде всего имеют военный опыт. Также URA.RU рассказало, что значит частичная мобилизация в России согласно закону.