Собянин установил дополнительные выплаты для мобилизованных москвичей

21 сентября 2022 в 15:53 Размер текста - 17 +

Сергей Собянин сделал заявление о выплатах москвичам Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мобилизованные москвичи смогут получить дополнительные выплаты. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, сейчас в спецоперации участвуют несколько тысяч добровольцев из Москвы. Укомплектованы три батальона — «Донской», «Георгиевский» и «Маршала Катукова». «В связи с этим приняты решения о дополнительных мерах материальной поддержки добровольцев и их семей. Считаю необходимым полностью распространить эти городские меры поддержки и на тех граждан, которые будут призваны в Москве в соответствии с указом президента», — написал он на своем официальном сайте.

Мобилизованные москвичи смогут получить дополнительные выплаты. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, сейчас в спецоперации участвуют несколько тысяч добровольцев из Москвы. Укомплектованы три батальона — «Донской», «Георгиевский» и «Маршала Катукова». «В связи с этим приняты решения о дополнительных мерах материальной поддержки добровольцев и их семей. Считаю необходимым полностью распространить эти городские меры поддержки и на тех граждан, которые будут призваны в Москве в соответствии с указом президента», — написал он на своем официальном сайте.