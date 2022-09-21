Собянин установил дополнительные выплаты для мобилизованных москвичей

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Лидеры России 2022. Москва, собянин сергей
Сергей Собянин сделал заявление о выплатах москвичам Фото:
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Мобилизация в России

Мобилизованные москвичи смогут получить дополнительные выплаты. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, сейчас в спецоперации участвуют несколько тысяч добровольцев из Москвы. Укомплектованы три батальона — «Донской», «Георгиевский» и «Маршала Катукова». «В связи с этим приняты решения о дополнительных мерах материальной поддержки добровольцев и их семей. Считаю необходимым полностью распространить эти городские меры поддержки и на тех граждан, которые будут призваны в Москве в соответствии с указом президента», — написал он на своем официальном сайте.

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Мобилизованные москвичи смогут получить дополнительные выплаты. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, сейчас в спецоперации участвуют несколько тысяч добровольцев из Москвы. Укомплектованы три батальона — «Донской», «Георгиевский» и «Маршала Катукова». «В связи с этим приняты решения о дополнительных мерах материальной поддержки добровольцев и их семей. Считаю необходимым полностью распространить эти городские меры поддержки и на тех граждан, которые будут призваны в Москве в соответствии с указом президента», — написал он на своем официальном сайте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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