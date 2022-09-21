Собянин установил дополнительные выплаты для мобилизованных москвичей

Сергей Собянин сделал заявление о выплатах москвичам
новость из сюжетаМобилизация в России
Мобилизованные москвичи смогут получить дополнительные выплаты. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, сейчас в спецоперации участвуют несколько тысяч добровольцев из Москвы. Укомплектованы три батальона — «Донской», «Георгиевский» и «Маршала Катукова». «В связи с этим приняты решения о дополнительных мерах материальной поддержки добровольцев и их семей. Считаю необходимым полностью распространить эти городские меры поддержки и на тех граждан, которые будут призваны в Москве в соответствии с указом президента», — написал он на своем официальном сайте.
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