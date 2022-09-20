Пермский депутат упрекнула правительство в дискриминации жителей

21 сентября 2022 в 16:30 Размер текста - 17 +

Дороги должны качественно убираться во всем крае, а не только в центре Перми Фото: Сергей Русанов © URA.RU Председатель комитета по бюджету заксобрания Пермского края Елена Зырянова назвала неприемлемым решение о том, что на очистку улиц в центре Перми будет выделяться в три раза больше средств, чем на все остальные дороги в регионе. Об этом она заявила на заседании комитета 21 сентября, передает корреспондент URA.RU. Такой подход ущемляет интересы жителей других территорий. «Дороги в любом районе города должны обслуживаться с одинаковым уровнем качества. И я буду на этом стоять. И нормативно это так. Меня как депутата напрягает решение о том, что на уборку центра Перми будет выделяться в три раза больше денег, чем на остальные дороги», — отметила она. По словам Зыряновой, правительству надо найти «механизмы, чтобы все жители Пермского края, даже если они живут в Гайнах или Кочево, имели бюджетную услугу, которая соответствует категории дороги». По ее словам, это должно стать основной задачей министерства транспорта. «У нас губернатор и депутаты будут ездить по чистым дорогам, а все остальные, получается, этого не заслуживают? Я не считаю, что жители центрального района Перми заслужили более чистые дороги, чем все остальные. Давайте как-то демократично относиться. А не так, что здесь люди „первой категории“, а в крае какие-то другие люди живут», — высказалась Елены Зырянова. По расчетам Контрольно-счетной палаты Пермского края, в бюджете региона на содержание дорог в центре Перми планируется выделить в три раза больше средств на очистку 1 кв. м, чем это раньше было в бюджете краевой столицы. У мэрии запланировано 194,9 рубля за 1 кв. м, у минтранса — 619,9 рубля. Министр транспорта Сергей Вешняков заверил, что высвободившиеся после передачи полномочий по уборке центре средства, город направит на другие районы. Ранее URA.RU сообщало, что Пермский край забирает у Перми полномочие по уборке снега в центре. Ежегодно на эти цели будет выделяться по 1,1 млрд рублей. Решение связано с тем, что городу не хватает денег на содержание дорог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Председатель комитета по бюджету заксобрания Пермского края Елена Зырянова назвала неприемлемым решение о том, что на очистку улиц в центре Перми будет выделяться в три раза больше средств, чем на все остальные дороги в регионе. Об этом она заявила на заседании комитета 21 сентября, передает корреспондент URA.RU. Такой подход ущемляет интересы жителей других территорий. «Дороги в любом районе города должны обслуживаться с одинаковым уровнем качества. И я буду на этом стоять. И нормативно это так. Меня как депутата напрягает решение о том, что на уборку центра Перми будет выделяться в три раза больше денег, чем на остальные дороги», — отметила она. По словам Зыряновой, правительству надо найти «механизмы, чтобы все жители Пермского края, даже если они живут в Гайнах или Кочево, имели бюджетную услугу, которая соответствует категории дороги». По ее словам, это должно стать основной задачей министерства транспорта. «У нас губернатор и депутаты будут ездить по чистым дорогам, а все остальные, получается, этого не заслуживают? Я не считаю, что жители центрального района Перми заслужили более чистые дороги, чем все остальные. Давайте как-то демократично относиться. А не так, что здесь люди „первой категории“, а в крае какие-то другие люди живут», — высказалась Елены Зырянова. По расчетам Контрольно-счетной палаты Пермского края, в бюджете региона на содержание дорог в центре Перми планируется выделить в три раза больше средств на очистку 1 кв. м, чем это раньше было в бюджете краевой столицы. У мэрии запланировано 194,9 рубля за 1 кв. м, у минтранса — 619,9 рубля. Министр транспорта Сергей Вешняков заверил, что высвободившиеся после передачи полномочий по уборке центре средства, город направит на другие районы. Ранее URA.RU сообщало, что Пермский край забирает у Перми полномочие по уборке снега в центре. Ежегодно на эти цели будет выделяться по 1,1 млрд рублей. Решение связано с тем, что городу не хватает денег на содержание дорог.