20 сентября 2022

Пермский депутат упрекнула правительство в дискриминации жителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по бюджету законодательного собрания Пермского края. Пермь, заксобрание пермский край, зырянова елена, законодательное собрание пермского края, комитет по бюджету, депутаты заксобрания пермского края
Дороги должны качественно убираться во всем крае, а не только в центре Перми Фото:

Председатель комитета по бюджету заксобрания Пермского края Елена Зырянова назвала неприемлемым решение о том, что на очистку улиц в центре Перми будет выделяться в три раза больше средств, чем на все остальные дороги в регионе. Об этом она заявила на заседании комитета 21 сентября, передает корреспондент URA.RU. Такой подход ущемляет интересы жителей других территорий.

«Дороги в любом районе города должны обслуживаться с одинаковым уровнем качества. И я буду на этом стоять. И нормативно это так. Меня как депутата напрягает решение о том, что на уборку центра Перми будет выделяться в три раза больше денег, чем на остальные дороги», — отметила она.

По словам Зыряновой, правительству надо найти «механизмы, чтобы все жители Пермского края, даже если они живут в Гайнах или Кочево, имели бюджетную услугу, которая соответствует категории дороги». По ее словам, это должно стать основной задачей министерства транспорта. «У нас губернатор и депутаты будут ездить по чистым дорогам, а все остальные, получается, этого не заслуживают? Я не считаю, что жители центрального района Перми заслужили более чистые дороги, чем все остальные. Давайте как-то демократично относиться. А не так, что здесь люди „первой категории“, а в крае какие-то другие люди живут», — высказалась Елены Зырянова.

По расчетам Контрольно-счетной палаты Пермского края, в бюджете региона на содержание дорог в центре Перми планируется выделить в три раза больше средств на очистку 1 кв. м, чем это раньше было в бюджете краевой столицы. У мэрии запланировано 194,9 рубля за 1 кв. м, у минтранса — 619,9 рубля. Министр транспорта Сергей Вешняков заверил, что высвободившиеся после передачи полномочий по уборке центре средства, город направит на другие районы.

Ранее URA.RU сообщало, что Пермский край забирает у Перми полномочие по уборке снега в центре. Ежегодно на эти цели будет выделяться по 1,1 млрд рублей. Решение связано с тем, что городу не хватает денег на содержание дорог.

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Председатель комитета по бюджету заксобрания Пермского края Елена Зырянова назвала неприемлемым решение о том, что на очистку улиц в центре Перми будет выделяться в три раза больше средств, чем на все остальные дороги в регионе. Об этом она заявила на заседании комитета 21 сентября, передает корреспондент URA.RU. Такой подход ущемляет интересы жителей других территорий. «Дороги в любом районе города должны обслуживаться с одинаковым уровнем качества. И я буду на этом стоять. И нормативно это так. Меня как депутата напрягает решение о том, что на уборку центра Перми будет выделяться в три раза больше денег, чем на остальные дороги», — отметила она. По словам Зыряновой, правительству надо найти «механизмы, чтобы все жители Пермского края, даже если они живут в Гайнах или Кочево, имели бюджетную услугу, которая соответствует категории дороги». По ее словам, это должно стать основной задачей министерства транспорта. «У нас губернатор и депутаты будут ездить по чистым дорогам, а все остальные, получается, этого не заслуживают? Я не считаю, что жители центрального района Перми заслужили более чистые дороги, чем все остальные. Давайте как-то демократично относиться. А не так, что здесь люди „первой категории“, а в крае какие-то другие люди живут», — высказалась Елены Зырянова. По расчетам Контрольно-счетной палаты Пермского края, в бюджете региона на содержание дорог в центре Перми планируется выделить в три раза больше средств на очистку 1 кв. м, чем это раньше было в бюджете краевой столицы. У мэрии запланировано 194,9 рубля за 1 кв. м, у минтранса — 619,9 рубля. Министр транспорта Сергей Вешняков заверил, что высвободившиеся после передачи полномочий по уборке центре средства, город направит на другие районы. Ранее URA.RU сообщало, что Пермский край забирает у Перми полномочие по уборке снега в центре. Ежегодно на эти цели будет выделяться по 1,1 млрд рублей. Решение связано с тем, что городу не хватает денег на содержание дорог.
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