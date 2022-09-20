В Свердловской области готовят незаконные акции против мобилизации

21 сентября 2022 в 18:18 Размер текста - 17 +

В свердловской полиции предупредили, что будут реагировать на незаконные акции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Общественное движение «Весна» объявило о проведении в регионах России, в том числе в Свердловской области, незаконных акций против частичной мобилизации. Жителей Екатеринбурга и Нижнего Тагила призвали собраться вечером 21 сентября на митинги. В полиции предупредили о готовности реагировать в рамках закона. «Екатеринбург — [место сбора] площадь Труда. Нижний Тагил — площадь перед администрацией города», — сообщается в telegram-канале «Весны». Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых на вопрос о том, как будет действовать региональная полиция, сказал URA.RU: «В установленном российском законодательстве порядке». Источники URA.RU в силовых структурах ранее сообщали, что к участникам аналогичной акции в Тюмени будут применены самые строгие меры. По словам инсайдеров, горожане, вышедшие на несогласованную акцию, рискуют быть автоматически зачисленными в ряды участников спецоперации. О частичной мобилизации 21 сентября объявил президент РФ Владимир Путин. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по защите жителей Донбасса со стороны Киева.

Общественное движение «Весна» объявило о проведении в регионах России, в том числе в Свердловской области, незаконных акций против частичной мобилизации. Жителей Екатеринбурга и Нижнего Тагила призвали собраться вечером 21 сентября на митинги. В полиции предупредили о готовности реагировать в рамках закона. «Екатеринбург — [место сбора] площадь Труда. Нижний Тагил — площадь перед администрацией города», — сообщается в telegram-канале «Весны». Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых на вопрос о том, как будет действовать региональная полиция, сказал URA.RU: «В установленном российском законодательстве порядке». Источники URA.RU в силовых структурах ранее сообщали, что к участникам аналогичной акции в Тюмени будут применены самые строгие меры. По словам инсайдеров, горожане, вышедшие на несогласованную акцию, рискуют быть автоматически зачисленными в ряды участников спецоперации. О частичной мобилизации 21 сентября объявил президент РФ Владимир Путин. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по защите жителей Донбасса со стороны Киева.