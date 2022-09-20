Источник: тюменцы, вышедшие на несогласованные митинги, получат повестки первыми

За протест против мобилизации тюменцы рискуют попасть на спецоперацию в числе первых

Данные задержанных участников незаконных митингов будут передавать в военкоматы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Жители Тюмени, вышедшие на несогласованную акцию против введенной в России частичной мобилизации, рискуют быть автоматически зачисленными в ряды участников спецоперации. О том, что подобные санкции будут применять к митингующим, в своем telegram-канале пишет общественник и юрист Илья Ремесло. Информацию подтвердил и источник URA.RU в силовых структурах.

«Мобилизационные мероприятия будут проводиться в отношении участников незаконных митингов. Проверять документы будут сразу на месте, устанавливать личность, задерживать и отправлять в ОВД. Затем с участием представителей военкомата будут определять призывную категорию. Тех, кто не подходит по первой, поставят на учет для последующего призыва», — написал Илья Ремесло в своем telegram-канале.

Информацию подтвердил источник URA.RU в силовых структурах. «Всех, кто выйдет на акцию „Нет мобилизации“, отправят служить вне очереди», — заявил инсайдер агентства.

Ранее в telegram-каналах начали распространять сообщения молодежного движения «Весна», которое призвало россиян выходить на несогласованные митинги против введенной в стране частичной мобилизации. О ее начале 21 сентября объявил президент России Владимир Путин. По его словам, призыв ждет тех, кто пребывает в запасе и обладает определенными специальностями и умениями.