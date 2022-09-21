Пермяков предупредили о перебоях в телерадиовещании

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Город. Курган, телевышка, телебашня, телецентр
Со 2 октября по 23 октября Фото:

Пермский филиал РТРС предупредил пермяков о возможных перебоях в телерадиовещании. Причина — начало осенней солнечной интерференции, сообщили URA.RU в филиале РТРС.

«Со 2 октября в Пермском крае начинается период осенней солнечной интерференции — сезонного явления, когда Солнце, спутник связи и приемная антенна наземного ретранслятора выстраиваются на одной линии. Солнце — мощный источник радиосигнала. Оказавшись ровно позади спутника связи, оно „глушит“ телерадиосигнал приемных земных станций», — сообщили в пермском филиале РТРС.

При интерференции могут возникать помехи, вплоть до полного отсутствия приема сигналов. Это приводит к кратковременным перерывам вещания эфирных телерадиопрограмм. Возможны периодические «замерзания» картинки, распад на пиксели, полное пропадание от нескольких секунд до 17 минут. Сбои в трансляции эфирных программ вероятны преимущественно в дневное время — с 12:50 до 14:00. Солнечная интерференция продлится в Пермском крае со 2 октября по 23 октября.

Последний раз интерференция в Пермском крае происходила с 22 февраля по 9 марта. А с 18 по 22 апреля были неполадки из-за плановых профилактических работ.

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Пермский филиал РТРС предупредил пермяков о возможных перебоях в телерадиовещании. Причина — начало осенней солнечной интерференции, сообщили URA.RU в филиале РТРС. «Со 2 октября в Пермском крае начинается период осенней солнечной интерференции — сезонного явления, когда Солнце, спутник связи и приемная антенна наземного ретранслятора выстраиваются на одной линии. Солнце — мощный источник радиосигнала. Оказавшись ровно позади спутника связи, оно „глушит“ телерадиосигнал приемных земных станций», — сообщили в пермском филиале РТРС. При интерференции могут возникать помехи, вплоть до полного отсутствия приема сигналов. Это приводит к кратковременным перерывам вещания эфирных телерадиопрограмм. Возможны периодические «замерзания» картинки, распад на пиксели, полное пропадание от нескольких секунд до 17 минут. Сбои в трансляции эфирных программ вероятны преимущественно в дневное время — с 12:50 до 14:00. Солнечная интерференция продлится в Пермском крае со 2 октября по 23 октября. Последний раз интерференция в Пермском крае происходила с 22 февраля по 9 марта. А с 18 по 22 апреля были неполадки из-за плановых профилактических работ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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