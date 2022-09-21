Пермяков предупредили о перебоях в телерадиовещании

Со 2 октября по 23 октября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пермский филиал РТРС предупредил пермяков о возможных перебоях в телерадиовещании. Причина — начало осенней солнечной интерференции, сообщили URA.RU в филиале РТРС.

«Со 2 октября в Пермском крае начинается период осенней солнечной интерференции — сезонного явления, когда Солнце, спутник связи и приемная антенна наземного ретранслятора выстраиваются на одной линии. Солнце — мощный источник радиосигнала. Оказавшись ровно позади спутника связи, оно „глушит“ телерадиосигнал приемных земных станций», — сообщили в пермском филиале РТРС.

При интерференции могут возникать помехи, вплоть до полного отсутствия приема сигналов. Это приводит к кратковременным перерывам вещания эфирных телерадиопрограмм. Возможны периодические «замерзания» картинки, распад на пиксели, полное пропадание от нескольких секунд до 17 минут. Сбои в трансляции эфирных программ вероятны преимущественно в дневное время — с 12:50 до 14:00. Солнечная интерференция продлится в Пермском крае со 2 октября по 23 октября.

Последний раз интерференция в Пермском крае происходила с 22 февраля по 9 марта. А с 18 по 22 апреля были неполадки из-за плановых профилактических работ.