США всерьез восприняли слова Путина о ядерном оружии

21 сентября 2022 в 17:47 Размер текста - 17 +

Владимир Путин заявил о готовности использовать все имеющиеся средства для защиты России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Соединенные Штаты всерьез восприняли заявление президента РФ Владимира Путина, что Россия будет защищаться всеми имеющимися средствами. Заявление об этом сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. «Мы воспринимаем это серьезно. Мы… отслеживаем стратегическую конфигурацию [России], чтобы скорректировать нашу, если в этом возникнет необходимость. Но пока мы не видим признаков, что это требуется», — отметил он в интервью телеканалу ABC. Путин заявил о готовности использовать все имеющиеся средства для защиты России, в том числе применяя ядерное оружие, 21 сентября. Президент подчеркнул, что ВС РФ обеспечат территориальную целостность, независимость и свободу страны, пишут « Невские новости». Россия, по его словам, располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам — и более современными, чем у стран НАТО, дополняет Life .

Соединенные Штаты всерьез восприняли заявление президента РФ Владимира Путина, что Россия будет защищаться всеми имеющимися средствами. Заявление об этом сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. «Мы воспринимаем это серьезно. Мы… отслеживаем стратегическую конфигурацию [России], чтобы скорректировать нашу, если в этом возникнет необходимость. Но пока мы не видим признаков, что это требуется», — отметил он в интервью телеканалу ABC. Путин заявил о готовности использовать все имеющиеся средства для защиты России, в том числе применяя ядерное оружие, 21 сентября. Президент подчеркнул, что ВС РФ обеспечат территориальную целостность, независимость и свободу страны, пишут «Невские новости». Россия, по его словам, располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам — и более современными, чем у стран НАТО, дополняет Life.