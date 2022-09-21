Зеленский не верит, что Путин применит ядерное оружие

21 сентября 2022 в 18:02 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский отреагировал на слова Владимира Путина Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине О том, что Россия применит ядерное оружие, речи пока не идет, однако в этом вопросе есть риски. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию BILD. «Я не верю, что он применит это оружие. Я не думаю, что мир позволит ему использовать это оружие. Но мы не можем заглянуть в голову этому человеку, есть риски», — сказал он. Зеленский также пояснил, что «не может идти на компромиссы» в отношении территорий. Кроме того, он испугался, что следующей целью после Украины у России будет Польша. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее цель — денацификация и демилитаризация территории и спасение мирных жителей Донбасса, которые восемь лет страдали от обстрелов ВСУ и нацбатов.

О том, что Россия применит ядерное оружие, речи пока не идет, однако в этом вопросе есть риски. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию BILD. «Я не верю, что он применит это оружие. Я не думаю, что мир позволит ему использовать это оружие. Но мы не можем заглянуть в голову этому человеку, есть риски», — сказал он. Зеленский также пояснил, что «не может идти на компромиссы» в отношении территорий. Кроме того, он испугался, что следующей целью после Украины у России будет Польша. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее цель — денацификация и демилитаризация территории и спасение мирных жителей Донбасса, которые восемь лет страдали от обстрелов ВСУ и нацбатов.