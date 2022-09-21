Центробанк РФ: банки должны дать кредитные каникулы мобилизованным

21 сентября 2022 в 18:04 Размер текста - 17 +

Центробанк РФ рекомендует разработать специальные программы кредитных каникул для мобилизованных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Центробанк РФ рекомендовал банкам давать мобилизованным гражданам кредитные каникулы. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора. Аналогичное правило будет распространяться на родственников мобилизованных, которые находятся у них на иждивении. «Регулятор рекомендовал банкам, МФО и другим профессиональным кредиторам идти навстречу таким заемщикам и разработать специальные программы кредитных каникул и реструктуризации либо адаптировать существующие», — сообщает Центробанк РФ. Также регулятор рекомендовал не начислять пени мобилизованным, не выселять из ипотечного жилья и не предъявлять требования о досрочном погашении обязательств.

Центробанк РФ рекомендовал банкам давать мобилизованным гражданам кредитные каникулы. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора. Аналогичное правило будет распространяться на родственников мобилизованных, которые находятся у них на иждивении. «Регулятор рекомендовал банкам, МФО и другим профессиональным кредиторам идти навстречу таким заемщикам и разработать специальные программы кредитных каникул и реструктуризации либо адаптировать существующие», — сообщает Центробанк РФ. Также регулятор рекомендовал не начислять пени мобилизованным, не выселять из ипотечного жилья и не предъявлять требования о досрочном погашении обязательств.