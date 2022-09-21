Центробанк РФ: банки должны дать кредитные каникулы мобилизованным

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Центробанк РФ рекомендует разработать специальные программы кредитных каникул для мобилизованных Фото:

Центробанк РФ рекомендовал банкам давать мобилизованным гражданам кредитные каникулы. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора. Аналогичное правило будет распространяться на родственников мобилизованных, которые находятся у них на иждивении.

«Регулятор рекомендовал банкам, МФО и другим профессиональным кредиторам идти навстречу таким заемщикам и разработать специальные программы кредитных каникул и реструктуризации либо адаптировать существующие», — сообщает Центробанк РФ. Также регулятор рекомендовал не начислять пени мобилизованным, не выселять из ипотечного жилья и не предъявлять требования о досрочном погашении обязательств.

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Центробанк РФ рекомендовал банкам давать мобилизованным гражданам кредитные каникулы. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора. Аналогичное правило будет распространяться на родственников мобилизованных, которые находятся у них на иждивении. «Регулятор рекомендовал банкам, МФО и другим профессиональным кредиторам идти навстречу таким заемщикам и разработать специальные программы кредитных каникул и реструктуризации либо адаптировать существующие», — сообщает Центробанк РФ. Также регулятор рекомендовал не начислять пени мобилизованным, не выселять из ипотечного жилья и не предъявлять требования о досрочном погашении обязательств.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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