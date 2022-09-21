Центробанк РФ: банки должны дать кредитные каникулы мобилизованным

Центробанк РФ рекомендует разработать специальные программы кредитных каникул для мобилизованных
Центробанк РФ рекомендовал банкам давать мобилизованным гражданам кредитные каникулы. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора. Аналогичное правило будет распространяться на родственников мобилизованных, которые находятся у них на иждивении.
«Регулятор рекомендовал банкам, МФО и другим профессиональным кредиторам идти навстречу таким заемщикам и разработать специальные программы кредитных каникул и реструктуризации либо адаптировать существующие», — сообщает Центробанк РФ. Также регулятор рекомендовал не начислять пени мобилизованным, не выселять из ипотечного жилья и не предъявлять требования о досрочном погашении обязательств.
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